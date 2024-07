Przyczynami kłopotów z oddychaniem, czyli tzw. sapki, u noworodka mogą być obrzęki śluzówki nosa, katar, a nawet zapalenie oskrzeli czy mukowiscydoza. Sapka wymaga leczenia, ponieważ tak małe dziecko nie potrafi oddychać przez usta.

Reklama

Przeziębienie, alergia czy zapalenie płuc mogą wywoływać sapkę u noworodka

Przepływ powietrza jest utrudniony, gdy w nosku zalega katar albo gdy śluzówka jest obrzęknięta np. po kontakcie z alergenem. Sapka u noworodka może być zatem wynikiem przeziębienia bądź alergii. Do udrożnienia nosa poprzez usunięcie kataru używa się aspiratora lub gruszki, warto też zakraplać malcowi sól fizjologiczną czy wodę morską. Gdy nie stwierdza się obecności wydzieliny, powodem sapki może być obrzęknięta śluzówka. Najczęściej jest to wina zbyt suchego powietrza w pomieszczeniu, gdzie przebywa dziecko, albo kontaktu z kurzem czy pyłkami. Także infekcje wirusowe i bakteryjne dróg oddechowych mogą objawiać się m.in. sapką u noworodka.

Sapka u noworodka a wrodzone wady układu oddechowego

Przepływ powietrza przez drogi oddechowe może być nieprawidłowy i powodować sapkę u noworodka, gdy dziecko urodzi się z wadami w obrębie układu oddechowego. Taki stan wywołują np. torbiele w nosie czy zwężenie nozdrzy tylnych. Także wrodzone wady czaszkowo-gardłowe objawiają się niewłaściwym przepływem powietrza. Sapka u noworodka, zwłaszcza jeśli w nosie nie zalega wydzielina a śluzówka nie jest opuchnięta i podrażniona, powinna być skonsultowana ze specjalistą.

Astma i mukowiscydoza powodują sapkę u noworodka

Nieprawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego może być wynikiem ciężkiej choroby, np. mukowiscydozy czy astmy. Mukowiscydoza to choroba genetyczna, która atakuje nie tylko układ oddechowy, ale i pokarmowy. Powoduje częste infekcje oskrzeli i płuc, co może prowadzić nawet do ich uszkodzenia. Charakterystycznym symptomem jest obecność w drogach oddechowych gęstego śluzu, który utrudnia oddychanie. Astma z kolei utrudnia oddychanie poprzez zwężenie dróg oddechowych i skurcz oskrzeli.

Zobacz także