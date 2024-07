Bardzo małemu dziecku trzeba pomóc oczyścić zatkany nos. Jest to ważne tym bardziej, że niemowlę, a tym bardziej noworodek, nie potrafi oddychać przez usta.

Reklama

Z powodu zatkanego nosa dziecko ma nie tylko złe samopoczucie w ciągu dnia, ale nie może spać w nocy. Jeśli domowe sposoby nie pomogą, warto zasięgnąć opinii lekarza.

Zatkany nos u dziecka kontra sól fizjologiczna i woda morska

Jeśli wydzielina jest gęsta i nie chce wypływać samodzielnie, można ją rozrzedzić. W tym celu używa się roztworu soli fizjologicznej albo wody morskiej. Dziecko należy położyć na plecy i zakroplić do każdej dziurki po jednej lub dwie krople. Po zapuszczeniu kropli trzeba przewrócić malca na brzuch i pozwolić wydzielinie wydostać się na zewnątrz. Po takim oczyszczeniu trzeba delikatnie wytrzeć okolice nosa i ust dziecka.

Na zatkany nos u dziecka aspirator

Zalegająca w nosie wydzielina może zostać usunięta także w inny sposób niż wypłukiwanie. Przyda się do tego aspirator. Może być stosowany nawet u bardzo małych dzieci, ale im dziecko młodsze, tym delikatniej trzeba obchodzić się z aspiratorem. Końcówkę aspiratora wsuwa się delikatnie do dziecięcego nosa i wyciąga zalegającą wydzielinę.

Zobacz także

Zatkany nos u dziecka w wyniku obrzęku śluzówki – pomoże nawilżenie

Jeśli zatkany nos u dziecka jest wynikiem obrzękniętej i podrażnionej śluzówki, np. po kontakcie z alergenem lub zbyt suchym powietrzem, trzeba nawilżyć błonę śluzową nosa. Krople z solą morską nie tylko rozpuszczają wydzielinę, gdy problemem jest katar, ale i zmniejszają opuchnięcie śluzówki nosa. Innym sposobem na to, jak pomóc dziecku na zatkany nos, jest nawilżenie powietrza w pomieszczeniu, w którym maluch przebywa. Czasem wystarczy przewietrzyć pokój, a gdy wilgotność wciąż jest zbyt mała, można użyć nawilżacza albo po prostu rozwiesić na kaloryferze mokre ręczniki.

Inhalacje na zatkany nos u dzieci już w wieku niemowlęcym

Zatkany nos u dziecka pomogą odetkać inhalacje z dodatkiem olejków eterycznych. Jednak nie wszystkie olejki się do tego nadają, należy wystrzegać się tych z mentolem i kamforą. Jeśli dziecko jest na tyle duże, że może pochylić się nad garnkiem z gorącą wodą i w ten sposób się inhalować, to należy mu na to pozwolić. Jednak gdy jest zbyt małe, można przygotować mu inhalację w postaci umieszczenia blisko łóżeczka naczynia z gorącą wodą z dodatkiem olejków zapachowych. Woda będzie parowała i pomoże dziecku w oddychaniu.

Reklama