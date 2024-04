Dagmara Kaźmierska dzięki głosowaniom widzów z odcinka na odcinek "Tańca z Gwiazdami" okazywała się być czarnym koniec tej edycji. Po 7. odcinku jednak przyznała się, że walczy z bólem żeber, który okazał się być tak silny, że zdecydowała się nagle zrezygnować z udziału w programie. Decyzję Dagmary Kaźmierskiej skomentowała Iwona Pavlović:

Szkoda mi, mam nadzieję, że może nas odwiedzi chociaż w programie. - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.

Czy "Czarna Mamba" zgodnie ze słowami Dagmary Kaźmierskiej odetchnęła z ulga?

Iwona Pavlociź komentuje rezygnację Dagmary Kaźmierskiej z "TzG"

Stało się. Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z "Tańca z Gwiazdami". Wytłumaczyła, że kontuzja, której się nabawiła jest tak silna, że nie jest w stanie normalnie funkcjonować, a co dopiero tańczyć. Tym samym nie zobaczymy jej w odcinku z bliskimi, gdzie miała zatańczyć z Conanem. W rozmowie z Party.pl, Paulina Sykut zasugerowała, że do programu prawdopodobnie wrócą Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, którzy odpadli w ostatnią niedzielę.

W ostatnich odcinkach "Tańca z Gwiazdami" Dagmara Kaźmierska miała niemałą przeprawę z Iwoną Pavlović. Jurorka mocno punktowała jej braki w tańcu i to, że mocno odstaje od reszty uczestników. Kiedy nazwała jej taniec "człapańcem" interweniował nawet Conan, który został upomniany przez produkcje, a rozumiejąc swój błąd przeprosił jurorkę. Chociaż Dagmara Kaźmierska starała się dobrze bawić w programie to z powodów zdrowotnych musiała zrezygnować z dalszego udziału. Mówić to zażartowała:

Przynajmniej Czarna Mamba odetchnie z ulgą. Nie będę już jej męczyć. Nie będzie już wołać o pomstę do nieba, jak widziała, jak próbowałam tańczyć.

Jej słowa skomentowała sama Iwona Pavlović.

Czy Iwona Pavlović faktycznie odetchnęła z ulgą po rezygnacji Dagmary Kaźmierskiej z "Tańca z Gwiazdami"? W rozmowie z Pomponikiem przyznała, że współczuje "Królowej życia" problemów ze zdrowiem i doskonale wie, że rezygnacja nie była dla niej łatwą decyzją:

W tym programie gwiazdy i tancerze naprawdę tworzą taką fajną rodzinę taneczną i ja myślę, że ona naprawdę dobrze się czuje w tym programie, więc myślę, że z ubolewaniem, jak zrezygnowała to z takim lekkim żalem, dlatego jej współczuję ale niech się kuruje, niech zdrowieje.

Jednocześnie podkreśliła, że absolutnie nie "odetchnęła z ulgą" po rezygnacji Kaźmierskiej:

Niee, wręcz przeciwnie. Nie wiem, dlaczego publiczność nie chce tego zrozumieć, że pomimo moich surowych ocen za taniec dla Dagmary, uważam, że wprowadzała ciekawy wątek rozrywkowy (...) To, że ja oceniłam słabo jej taniec, nie przeszkadzało w tym, że ludzie ją kochali za to jaka jest, co robi. Więc nie, nie oddycham z ulgą, współczuję jej i szkoda mi, mam nadzieję, że może nas odwiedzi chociaż w programie.

Wszyscy mają nadzieję, że Dagmara Kaźmierska pojawi się w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami", jeżeli zdrowie jej na to pozwoli.

