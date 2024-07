Katar u niemowlaka może, ale wcale nie musi, wskazywać na infekcję. Przyczyną zatkanego noska u niemowlęcia równie dobrze może być zanieczyszczone lub zbyt suche powietrze albo obecne w mieszkaniu alergeny.

Katar u niemowlęcia objawem wirusowego zapalenia górnych dróg oddechowych

Katar może być spowodowany przeniknięciem wirusa do organizmu dziecka. Niemowlęta najczęściej zarażają się wirusem drogą kropelkową od rodziców, rodzeństwa, innych osób, z którymi mają kontakt.

O tym, że przyczyną kataru jest wirus, świadczy to, że wydzielina z nosa jest wodnista i przezroczysta. Takiemu katarowi często towarzyszy utrzymująca się od 1 do 3 dni gorączka (od 37 do 40 stopni), ból gardła i chrypka, kaszel oraz powiększenie węzłów chłonnych na szyi.

Katar u niemowlęcia objawem infekcji bakteryjnej

Przyczyną kataru u niemowlęcia może być też infekcja bakteryjna, np. wywołana przez paciorkowca angina czy spowodowane przez gronkowca zapalenie migdałków. Objawy infekcji bakteryjnej przypominają objawy infekcji wirusowej. Charakterystyczny dla infekcji wywołanej przez bakterie jest jednak tzw. ropny katar, czyli żółtawa lub zielonkawa wydzielina z nosa. Niektórym chorobom bakteryjnym, np. anginie, towarzyszy bardzo wysoka gorączka: 39 stopni i więcej.

Obecne w otoczeniu niemowlęcia czynniki przyczynami kataru

Innymi przyczynami kataru u niemowląt mogą być:

Suche powietrze – zbyt suche powietrze w pomieszczeniu, w którym przebywa niemowlę, może podrażniać błonę śluzową nosa. Skutkiem tego może być wodnisty, niezbyt obfity katar.

Drażniące substancje w powietrzu – podobny rodzaj kataru wywołują obecne w powietrzu zanieczyszczenia: kurz, dym z papierosów, substancje chemiczne, np. farby i rozpuszczalniki.

Alergeny – wodnisty katar może być też objawem reakcji uczuleniowej, powszechnym alergenem jest np. sierść zwierząt domowych.