Po zaobserwowaniu pierwszych objawów wirusówki u dzieci należy odpowiednie kroki, aby nie przekształciła się ona w infekcję bakteryjną. Pierwszymi objawami są katar, gorączka, ból gardła i kaszel pojawiające się nagle, nawet z godziny na godzinę. Leczenie polega przede wszystkim na łagodzeniu tych dolegliwości.

Zaczyna się od kataru, gorączki, bólu gardła i suchego kaszlu

Wirusówka u dzieci atakuje znienacka, objawy pojawiają się z godziny na godzinę. Przeważnie zaczyna się od kataru, bólu gardła i podniesionej temperatury. Czasem w krótkim czasie pojawia się też suchy kaszel. Dla infekcji wirusowej charakterystyczny jest kłujący czy drapiący ból gardła. Utrudnia połykanie i wywołuje ataki suchego kaszlu. Jeśli śluzówka gardła nie jest czerwona ani obrzęknięta, nastąpiło zakażenie wirusem. Gdyby gardło było bardzo czerwone, rozpulchnione, a ból promieniujący, można byłoby podejrzewać infekcję bakteryjną. Suchy kaszel powinien z czasem zamienić się w kaszel mokry, ułatwiający wykrztuszanie zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny. Gorączka może być wysoka, ponieważ organizm w ten sposób stara się zwalczyć wirusa, który go zaatakował.

Nie dopuścić do infekcji bakteryjnej

Wirusówka u dzieci to bardzo dobra okazja dla bakterii do zaatakowania osłabionego organizmu. Aby nie dopuścić do infekcji bakteryjnej, należy unikać ich źródła (np. skupisk ludzi) i przestrzegać zasad higieny. Bolące gardło można odkażać profilaktycznie, a suchy kaszel łagodzić, by nie podrażniał śluzówki. Jeśli wirusówka jednak przekształci się w chorobę bakteryjną, konieczne będzie leczenie antybiotykami.

Leczenie wirusówki u dzieci – łagodzenie objawów

Po rozpoznaniu pierwszych objawów wirusówka u dzieci powinna być leczona poprzez wzmacnianie odporności, by pomóc organizmowi samodzielnie zwalczyć wirusa i by nie dopuścić do zakażenia bakteriami. Dopóki gorączka nie przekracza 38,5°C, nie trzeba jej zwalczać farmakologicznie. Wysoka temperatura to znak, że organizm malca walczy z infekcją. Można go wspomóc, podając czosnek albo miód. Suchy kaszel, wywołany przeważnie podrażnioną śluzówką i drapiącym bólem gardła można złagodzić, podając płyny i robiąc płukanki ziołowe, np. z rumianku, albo stosując antybakteryjne aerozole. Dziecko z gorączką trzeba nawadniać, dobrze jest podawać maluchowi sok malinowy czy herbatkę z kwiatu lipy działającą napotnie. Kataru można się pozbyć dzięki inhalacji i nawilżaniu błony śluzowej nosa kropelkami czy aerozolem z wodą morską.

