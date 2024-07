Niedobór w diecie pewnych witamin i składników mineralnych może spowodować rozdwajanie paznokci. Przyczyny niedoboru to na ogół uboga dieta, która nie dostarcza witamin i składników mineralnych w odpowiedniej ilości, oraz używanie substancji, które utrudniają ich wchłanianie z pożywienia. Rozdwajające się paznokcie można „naprawić” poprzez zmianę diety.

Jakie witaminy i mikroelementy zapewniają paznokciom zdrowie?

Do witamin, które mają szczególne znaczenie dla zdrowych, mocnych paznokci, należą:

witamina A, obecna m.in. w przetworach mlecznych, mięsie drobiowym, marchwi, brokułach i morelach;

witamina H (biotyna), znajdująca się m.in. w jajach kurzych, podrobach, grochu, otrębach, razowej mące pszennej, bananach, nasionach słonecznika;

witaminy z grupy B, których źródłami są m.in. pełnoziarniste wypieki, przetwory mleczne (zwłaszcza żółty ser), jaja, drożdże, wątróbka, ryby, nasiona roślin strączkowych.

Makroelementy, które są materiałem budulcowym paznokcia, to przede wszystkim:

wapń, obecny w przetworach mlecznych, nasionach fasoli, natce pietruszki, orzechach;

siarka, która znajduje się m.in. w cebuli i czosnku, szparagach, kiełkach, kapuście, kalafiorach, rzodkiewce, rzepie.

Szczególnie istotne dla zdrowia paznokci mikroelementy to:

cynk, znajdujący się m.in. w fasoli, pestkach dyni, wątrobie, serze żółtym, kaszy gryczanej, gorzkiej czekoladzie;

selen, który można znaleźć m.in. w orzechach (zwłaszcza brazylijskich), podrobach, mięsie skorupiaków, fasoli, soczewicy i grzybach;

krzem, obecny m.in. w otrębach, kaszach, brązowym ryżu, owsie, kapuście, rzodkiewce, cebuli.

Zmiana diety poprawi stan paznokci

Aby poprawić wygląd paznokci, należy włączyć do jadłospisu produkty bogate w wymienione wyżej witaminy i składniki mineralne. Należy przy tym unikać substancji, które utrudniają ich wchłanianie. Do substancji takich należą: alkohol, kofeina, antybiotyki, leki hormonalne, nikotyna, środki przeczyszczające. Również pewne procesy, którym poddawane są produkty spożywcze (mrożenie, smażenie), prowadzą do obniżenia ich wartości odżywczej. O ile to możliwe, należy ich unikać. Regenerację rozdwojonych paznokci przyspieszy przyjmowanie suplementów diety zawierających cynk, selen, krzem i siarkę, np. tych z wyciągiem ze skrzypu polnego.