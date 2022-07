Odkąd Małgorzata Rozenek razem z rodziną przeprowadziła się do nowej willi, jej Instagram opanowały treści związane z urządzaniem nowego gniazdka. Ostatnio gwiazda pochwaliła się także swoim bajecznym ogrodem. Okazuje się, że "Perfekcyjna Pani domu" zainwestowała w niego pokaźne sumki.

Ile kosztował ogród Małgorzaty Rozenek?

W ostatnim czasie Małgorzata Rozenek ma ręce pełne roboty. Wszystko zaczęło się, kiedy Małgorzata Rozenek przeprowadziła się do nowej willi. Wnętrza w jej nowym domu robią ogromne wrażenie - podobnie jak koszty związane z jego urządzeniem i wynajmem. Okazało się, że za willę z basenem państwo Majdanowie płacą aż 30 tys. zł. miesięcznie. Na tym wydatki jednak się nie kończą. "Perfekcyjna Pani domu" zadbała także o to, aby w wypoczynek w ogrodzie jej nowej willi również był komfortowy. W związku z czym w ostatnich dniach Małgorzata Rozenek urządzała ogród w nowej willi. Okazuje się, że zrobiła to z rozmachem! Portal Fakt.pl postanowił sprawdzić, ile kosztował tak wystawny ogród. Tabloid oszacował, że łączna kwota to ok. 50 tys. złotych.

Skąd taka sumka? Jest to zasługa roślin, na jakie zdecydowała się Małgorzata Rozenek. W jej ogrodzie miały się znaleźć wawrzyny szlachetne, które "Perfekcyjna Pani domu" umieściła w donicach, sprowadzanych na specjalne zamówienie z Holandii. Do tego na balkonie gwiazdy znalazły się pokaźnych rozmiarów juki, za które trzeba zapłacić nawet kilka tysięcy złotych. Tabloid doszukał się także czterech hortensji - ich cena to ok. 200 zł za sztukę. Jeszcze droższe jednak były słomiane kosze, w których znalazły się rośliny - to koszt ok. 400 zł za sztukę. Summa summarum według wyliczeń "Faktu" za same donice do wszystkich roślin "Perfekcyjna pani domu" miała zapłacić ok. 30 tysięcy! Do tego bujany fotel i inne ozdoby dają naprawdę pokaźną sumkę!

Małgorzata Rozenek wydaje się być naprawdę dumna z tego, jak udało jej się urządzić nowe lokum. Gwiazda dawkuje jednak pokazywanie wnętrz swoim fanom. Ostatnio Małgorzata Rozenek pokazała garderobę w nowej willi oraz pokój Henia. Jesteśmy pewni, że teraz z kolei będziemy mogli liczyć na wiele kadrów z bajecznego ogrodu państwa Majdanów.