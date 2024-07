Noworodek karmiony piersią wypija jednorazowo tyle mleka, ile potrzebuje. Natomiast dziecko karmione mlekiem modyfikowanym potrzebuje na początku 30 ml pokarmu. Karmienie butelką powinno być rzadsze niż przystawianie dziecka do piersi, ponieważ mleko modyfikowane jest bardziej sycące. Trzeba regulować to, ile mleka wypija noworodek karmiony butelką, trzymając się wskazówek podanych na opakowaniu.

Karmienie piersią noworodka

Noworodek karmiony piersią powinien być do niej przystawiany średnio co 3 godziny za dnia i co 4 godziny w nocy. Malec sam reguluje, ile mleka jest mu potrzebne. Młody układ pokarmowy dopiero się uczy, dlatego lepiej karmić dziecko częściej, a krócej. Dzięki temu organizm ma czas na strawienie pokarmu. To, ile mleka wypija noworodek karmiony piersią, zależy od jego wielkości i apetytu. Należy pamiętać, że dziecku do ukończenia 4 tygodni często się ulewa po posiłku, może też ono nieprawidłowo ssać. Z tych powodów karmienie powinno być częste, a jeśli malec nie przybiera prawidłowo na wadze, może być konieczna wizyta u pediatry.

Karmienie butelką noworodka

Jeśli dziecko w ciągu 4 pierwszych tygodni życia jest karmione butelką, potrzebuje w pierwszym tygodniu od 30 do 60 ml mleka modyfikowanego co 3 do 4 godzin. Przez kolejne 3 tygodnie powinno się zwiększać ilość pokarmu o 10 ml na tydzień. Jednak gdy maluch nie wypija wszystkiego z butelki, znaczy to, że to dla niego za dużo. Trzeba pamiętać, że mleko modyfikowane jest gęstsze niż mleko matki i lepiej zaspokaja głód. Bardzo ważne jest też to, by nie przekarmiać noworodka – zdecydowanie nie wolno karmić go na siłę. Metoda 30 ml plus 10 ml każdego tygodnia sprawdza się w pierwszym miesiącu życia dziecka. Natomiast potem to, ile mleka wypija noworodek, powinno być uzależnione od instrukcji podanej na opakowaniu pokarmu. W ciągu pierwszych 4 tygodni karmienie może być coraz rzadsze, zaczynając od częstotliwości co 2-3 godziny w pierwszym tygodniu, poprzez co 3 godziny w drugim i co 3-4 godziny w trzecim, aż do co 4 godziny w czwartym tygodniu życia.