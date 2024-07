Rak prostaty, czyli gruczołu krokowego, jest spowodowany nagłym rozrostem zmienionych nowotworowo komórek, które wywodzą się z tkanek prostaty.

Rak prostaty – przyczyny

Rak prostaty najczęściej atakuje starszych mężczyzn, po czterdziestym i po pięćdziesiątym roku życia. Nowotwór prostaty dotyka 60% panów po sześćdziesiątce i aż 95% panów po osiemdziesiątce. Przyczyny raka prostaty nie są do końca znane. Większość przypadków tej choroby spowodowana jest przez zaburzenia hormonalne i jest uzależniona od męskich hormonów płciowych – androgenów, a przede wszystkim od testosteronu, który jest wytwarzany przez jądra.

Badania wskazują, że rak prostaty może mieć również podłoże genetyczne. Obecność nowotworu gruczołu krokowego u ojca wpływa na wzrost ryzyka zachorowania na raka sześciokrotnie. Jeśli bracia chorowali na raka stercza, ryzyko zachorowania na tę dolegliwość także jest większe niż u panów, w których rodzinie rak prostaty nie występował.

Z rakiem prostaty borykają się przeważnie krewni pierwszego stopnia, a to oznacza, że syn dziedziczy chorobę po ojcu. Jeszcze innymi czynnikami, które przyczyniają się do powstania choroby są czynniki środowiskowe i dieta, która jest bogata w kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, a uboga w owoce i warzywa. Do innych przyczyn powstania raka zalicza się promieniowanie rentgenowskie, zażywanie narkotyków, picie alkoholu i palenie papierosów. Nowotwór mogą przypuszczalnie wywołać także sztuczne barwniki i konserwanty znajdujące się w żywności.