Informacja o śmierci Jeremiasza Szmigla poruszyła fanów oraz środowisko związane z "Warsaw Shore". Jego nagłe odejście wywołało falę spekulacji i pytań o przyczynę tragedii. Początkowo szczegóły były nieznane, jednak z czasem pojawiły się pierwsze informacje dotyczące okoliczności jego śmierci. Głos w sprawie zabrała przyjaciółka Jeza, Sylwia Madeńska. Co wyjawiła?

Niespodziewana informacja o śmierci Jeza z "Warsaw Shore" wywołała poruszenie wśród fanów programu. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy upamiętniające go oraz refleksje na temat problemów psychicznych, które mogą dotykać nawet najbardziej uśmiechniętych ludzi. Liczne były też domysły i pytania nt. przyczyn tragedii. Co na ten temat wyjawiła Sylwia Madeńska, zwyciężczyni "Love Island" i uczestniczka "Tańca z gwiazdami", a prywatnie przyjaciółka zmarłego mężczyzny? W rozmowie z "Światem Gwiazd" padły szokujące słowa:

Mam ciarki na rękach, jak to mówię. Kiedy decydujesz się odebrać sobie życie, to naprawdę coś tobą musiało targnąć istotnie

Przyjaciółka uczestnika "Warsaw Shore" nie kryje przerażenia całą sytuacją, która jest trudna zarówno dla niej, jak i dla bliskich zmarłego:

Ja o tym dowiedziałam się przed tym, jak portale o tym napisały, że targnął się na swoje życie. To jest bardzo przerażające. Teraz będzie sporo spekulacji i pytań, co się wydarzyło, ale z uwagi, że teraz sama pracuję dużo ze sobą i psychologiem, to wiemy, że to jest zawsze jakiś nawarstwiający się problem. To nie jest tylko zawód miłosny czy brak pieniędzy. To jest zwykle coś głębszego

- dodała Madeńska.