Zuzanna Bijoch to jedna z topowych polskich modelek, która od lat robi międzynarodową karierę. 30-latka współpracowała z największymi światowymi domami mody m.in. Gucci, Chanel, Prada, czy Dolce & Gabbana. Zuzanna Bijoch została również umieszczona na 13. miejscu w elitarnym rankingu "Top 50 Models", a także jest autorką książki "Modelka", która podsumowuje jej dotychczasową karierę.

Jak wiadomo, czasami życie stawia przed nami różne, niespodziewane wyzwania i takie też postawiło jakiś czas temu Zuzannie Bijoch. Jak się okazało, modelka miała nowotwór tarczycy. Dziś postanowiła podzielić się swoją historią z fanami i przy okazji wystosowała do nich ważny apel, dotyczący badań profilaktycznych.

Zuzanna Bijoch opowiedziała swoją historię walki z nowotworem w swoim najnowszym poście na Instagramie. Modelka pokazała swoje zdjęcie, na którym widać bliznę po operacji i opublikowała ważny wpis:

W dalszej części wpisu modelka wyjawiła, że na szczęście operacja przebiegła pomyślnie. Zuzanna Bijoch jeszcze raz podkreśliła, jak ważne są badania kontrolne i profilaktyka.

Kilka lat temu podczas rutynowego badania lekarze znaleźli w mojej tarczycy niewielką masę, która wymagała wykonania biopsji. Początkowo wyniki były negatywne, jednak po kilku latach regularnego monitorowania nabrały dużych podejrzeń i wskazywały na konieczność operacji. Na szczęście operacja przebiegła pomyślnie i mam nadzieję, że będzie to już tylko odległe wspomnienie. To, co na początku wydawało się drobne, mogło być znacznie poważniejsze bez regularnych badań kontrolnych i profilaktyki

- dodała