Znany z kontrowersyjnego show TTV Gabriel Seweryn zmarł 28 listopada ubiegłego roku w wieku zaledwie 56 lat. Informacja, którą potwierdziła Ewa Todorov, rzeczniczka Głogowskiego Szpitala Powiatowego, wywołała szok w sieci. Wkrótce pojawiło się mnóstwo wątpliwości, ponieważ na kilka godzin przed śmiercią celebryta opublikował w mediach społecznościowych transmisję na żywo z rynku w Głogowie, na której skarżył się na ból w klatce piersiowej. Sprawę zbadała prokuratura. Początkowo po sekcji zwłok nie udało się ustalić przyczyny śmierci gwiazdora „Królowych życia”. Obecnie mamy nowe, pełne informacje.

Poznaliśmy przyczynę śmierci Gabriela Seweryna

Pięć miesięcy po tragedii poznaliśmy przyczynę śmierci Gabriela Seweryna. W rozmowie z tvn24.pl rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy poinformowała, że biegły z zakresu medycyny sądowej wydał opinię dotyczącą bezpośredniego powodu zgonu celebryty. Okazało się, że we krwi 56-latka wykryto środki odurzające.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Gabriela Seweryna. W ostatnim czasie uzyskano opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej. Ustalono, że doszło do ostrej niewydolności krążeniowej, która rozwinęła się w związku z ostrą tamponadą serca, a biegły stwierdził również, że w próbce krwi, którą pobrano, stwierdzono obecność metamfetaminy – przekazała prokurator Liliana Łukasiewicz.

Warto przypomnieć, że w lutym doszło do nagłego obrotu w śledztwie w sprawie śmierci Gabriela Seweryna. Organy długo czekały na kluczową dla postępowania dokumentację. W ubiegłym miesiącu dochodzenie przejęła prokuratura w Legnicy. Powodem miała być złożoność przypadku oraz duże zamieszanie medialne wokół tragedii celebryty.

Tamponada serca, którą stwierdzono w sekcji zwłok, to stan zagrażający życiu, polegający na wypełnieniu się worka osierdziowego, chroniącego serce, płynem. To natomiast powoduje trudności w wypełnianiu organu krwią, co prowadzi do gwałtownego spadku ciśnienia tętniczego. Przyczyny tamponady mogą być różne. Mogą wynikać z urazów, a także być następstwem zawału.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy przekazała, że obecnie postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie.

