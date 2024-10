Barbara Mularczyk, bliska przyjaciółka Marzeny Kipiel-Sztuki, przerwała milczenie i ujawniła prawdziwą przyczynę śmierci aktorki. Kipiel-Sztuka, znana z roli Halinki w „Świecie według Kiepskich”, zmarła po walce z nowotworem, a nie z powodu choroby płuc, jak spekulowano. Jej życie, pełne smutku i wyzwań, było bardziej bolesne, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać.

Marzena Kipiel-Sztuka, uwielbiana przez widzów za swoją rolę w "Świecie według Kiepskich", zmarła po długiej i bolesnej walce z nowotworem. Barbara Mularczyk, która pracowała z nią przez wiele lat, opowiedziała o ostatnich chwilach życia aktorki i podkreśliła, że przyczyną jej śmierci nie była choroba płuc, jak donosiły niektóre media, lecz nowotwór. Kipiel-Sztuka przez długi czas cierpiała, ale skrywała swoje problemy zdrowotne przed światem.

Barbara Mularczyk podzieliła się emocjonalnym wspomnieniem o Marzenie Kipiel-Sztuce. Według niej aktorka była niezwykle radosną osobą, która jednak wewnętrznie zmagała się z wieloma trudnościami. Mularczyk podkreśliła, że Kipiel-Sztuka była nie tylko koleżanką z planu, ale również bliską przyjaciółką, która przez lata cierpiała w milczeniu. Jej przedwczesna śmierć pozostawiła wielki smutek w sercach tych, którzy ją znali.

Ona była bardzo radosna, tylko po prostu bardzo skrzywdzona przez te ciągle jakieś odejścia bliskich. Straszne jest to, że cały czas chcesz kogoś pokochać, znajdujesz tą osobę, a ta osoba ci znowu odchodzi i nie masz na to w ogóle wpływu. No to jest po prostu coś strasznego. To myślę, że też ją w jakiś sposób podłamywało. Czasami się uśmiechała, ale w głębi duszy ją to bolało

serialowa Mariola ze ''Świata według Kiepskich'' wyznała dla Świata Gwiazd.