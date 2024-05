W niedzielny wieczór Monika Olejnik opublikowała zdjęcie ze szpitalnego łóżka i dość obszerny wpis, w którym zdradza, że ma nowotwór. Jak się okazuje, dziennikarka jest już po operacji i zdradziła, jak się czuje. Wspiera ją wiele osób ze świata show-biznesu i internautów. 67-latka będzie potrzebowała teraz dużo wsparcia.

Monika Olejnik to jedna z najbardziej znanych dziennikarek w Polsce. 67-latka wciąż jest aktywna zawodowo, a w wolnym czasie nie stroni od aktywności fizycznej. Jak wiadomo, gwiazda TVN biega od lat i nawet na wakacjach nie odpuszcza treningu. Niestety w niedzielny wieczór dziennikarka przekazała na swoim Instagramie smutną wiadomość o tym, że ma raka:

Monika Olejnik podkreśliła, że rak to nie wyrok i przekonuje wszystkich do profilaktyki i zdrowego trybu życia. Sama nie stroniła od sporu i twierdzi, że taki tryb życia dużo jej dał.

Bądźcie proszę aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu może uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy co jeszcze warto przebadać! Jeśli tylko minutę w miesiącu poświęcicie na pytanie - Czy się badasz/badałaś profilaktycznie? To wszyscy będziemy szczęśliwsi. Moja pasja sportowa, systematyczne treningi od ponad 20-u lat, bardzo mi pomogły ostatnio. Miałam tak potrzebną mi siłę! Wierzę, że #sport #kultura #zdrowie #przyjaźń #aktywność dają nam #WOLNOŚĆ. Dziękuję Wszystkim, którzy okazali mi życzliwość i troskę! Dziękuję za każde słowo empatii, za serce

Pod wpisem dziennikarki TVN roi się od komentarzy i ciepłych słów od wielu znanych osób takich jak Małgorzata Foremniak, Małgorzata Rozenek, Anja Rubik, Joanna Racewicz czy Mateusz Hładki. Internauci również postanowili wesprzeć dziennikarkę ciepłym słowem i swoimi osobistymi historiami. Wygląda na to, że wpis 67-latki poruszył wiele osób.

