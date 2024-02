Od początku lutego oczy Brytyjczyków, ale również i całego świata zwrócone są w stronę brytyjskiej monarchii: dopiero co księżna Kate trafiła do szpitala, a następnie pojawiły się doniesienia o złym stanie zdrowia również hospitalizowanego króla Karola. Teraz pałac Buckingham rozwiał wątpliwości i opublikował obszerne oświadczenie dot. kondycji monarchy. Niestety, potwierdziło się najgorsze...

Król Karol III ma nowotwór

Ostatnie tygodnie w monarchii brytyjskiej zdecydowanie nie należały do spokojnych: niedawno król Karol III trafił do szpitala, a problemy ze zdrowiem miała również księżna Kate. Choć brytyjski monarcha w klinice przeszedł zabieg korekcji prostaty, teraz okazuje się, że nie jest to jedyny problem, z którym zmaga się król.

W poniedziałek, 5 lutego, pałac Buckingham opublikował w mediach społecznościowych obszerne oświadczenie, w którym wyjaśnił, że król Karol zmaga się z chorobą nowotworową. Ta jednak nie jest związana z jego ostatnią hospitalizacją i leczeniem prostaty.

Podczas niedawnego zabiegu króla związanego z powiększeniem prostaty, została odnotowana osobna kwestia budząca obawy. Późniejsze badania diagnostyczne rozpoznały formę raka - czytamy w oświadczeniu.

W oświadczeniu podkreślono, że dzięki szybkiej medycznej interwencji udało się opanować sytuację zdrowotną króla, który planuje szybko powrócić do pełnienia swoich obowiązków.

Król jest wdzięczny swojemu zespołowi medycznemu za szybką interwencję, która była możliwa dzięki niedawnej procedurze szpitalnej. Pozostaje całkowicie pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i ma nadzieję na jak najszybszy powrót do pełnienia obowiązków publicznych - dodają autorzy oświadczenia.

Choć dzielenie się informacjami nt. stanu zdrowia członków rodziny królewskiej nie jest zwyczajowo przyjęte, tym razem król zdecydował się na taki krok, by zmniejszyć społeczną stygmatyzację osób zmagających się z chorobą nowotworową.

Jego Królewska Mość zdecydował się podzielić swoją diagnozą, aby zapobiec spekulacjom i w nadziei, że może to pomóc w publicznym zrozumieniu wszystkich osób na całym świecie dotkniętych rakiem - czytamy.

Pod wpisem rodziny królewskiej pojawiły się liczne wyrazy wsparcia dla monarchy płynące z całego świata. My również życzymy królowi Karolowi III szybkiego powrotu do pełni zdrowia.

