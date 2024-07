Przesądy ślubne warto traktować z przymrużeniem oka. Przygotowania do wesela wiążą się z mnóstwem obowiązków, dokładanie do nich konieczności przestrzegania niezliczonej liczby dziwnych zasad to dodatkowe obciążenie i tak mocno napiętego terminarza. Niektóre ze ślubnych zabobonów wynikają z doświadczeń lub wierzeń, inne wskazują, co wolno robić a czego nie, bez podania przyczyny czy skutku.

Można w nie wierzyć lub nie, z pewnością są powodem do uśmiechu. Niektóre funkcjonują od wielu lat, przez co stały się elementem tradycji. Długa lista ślubnych zabobonów jest cały czas uzupełniana o nowe zasady.

Przesądy ślubne związane z datą, godziną i miejscem ślubu

Szczęście w małżeństwie gwarantuje wybranie daty ślubu:

w miesiącu z literą „r” w środku,

w Boże Narodzenie, Wielkanoc, karnawał,

w sobotę.

Najlepsze miejsce na ślub to kościół, w którym była chrzczona Panna Młoda. Przysięga składana o pełnej godzinie jest najbardziej wartościowa. Ponadto warto pamiętać, że przekładanie daty ślubu to bardzo nieszczęśliwa wróżba.

Przesądy w dniu ślubu

Sytuacje, które przytrafią się parze młodej w dniu ślubu, również wiele mówią o ich przyszłym pożyciu.

Szczęście w małżeństwie gwarantuje zauważenie gołębia lub sroki w dniu ślubu, unikać trzeba pechowych wron i kruków.

Słoneczna pogoda zwiastuje przyszły spokój, burza – wróży burzliwy związek, delikatna mżawka oznacza boże błogosławieństwo, natomiast ulewa świadczy o tym, że ożenek Pana Młodego opłakują wszystkie zakochane w nim kobiety.

zwiastuje przyszły spokój, burza – wróży burzliwy związek, delikatna mżawka oznacza boże błogosławieństwo, natomiast ulewa świadczy o tym, że ożenek Pana Młodego opłakują wszystkie zakochane w nim kobiety. Zawrócenie z drogi wiodącej do kościoła jest niedopuszczalne, nawet, gdy Para Młoda o czymś zapomniała. Nie może się odwrócić lub cofnąć na ślubnym trakcie. Poleca się wówczas skorzystanie z pomocy osób trzecich.

W dniu ślubu Panna Młoda powinna mieć coś:

białego – symbol czystości intencji,

używanego – symbol lojalności wobec bliskich,

niebieskiego – symbol płodności i wierności męża,

pożyczonego – symbol sympatii i dobrych stosunków z teściami,

nowego – symbol bogactwa.

Oprócz tego powinna jeszcze zaszyć w sukni okruszek chleba i kryształek cukru, a w bucie umieścić pieniądz, by zapewnić całej rodzinie dostatek. Pan Młody musi mieć koniecznie przy sobie pieniądze, które przyniosą dostatnie życie. W dniu ślubu nie można mieć na sobie nic w kolorze różowym ponieważ przynosi on pecha.

Przesądy ślubne na temat obrączek

Obrączki ślubne to symbol małżeństwa, z którym również wiąże się wiele zabobonów. Nie wolno ich nosić przed ślubem – by nie zapeszać i nie zgubić, bo może to oznaczać utratę męża lub żony. Obrączki, które spadną na podłogę w czasie ceremonii ślubnej zwiastują nieszczęście. Odwrócić zły omen mogą jedynie świadkowie, Para Młoda w żadnym wypadku nie może ich podnieść.

Przesądy ślubne na sali weselnej

Przed ceremonią, w trakcie oraz po jej zakończeniu również może mieć miejsce szereg zdarzeń, które określą, czy małżeństwo, będzie szczęśliwe czy też nie:

żadna kobieta na sali weselnej nie może być ubrana na biało,

nowożeńcy muszą, jako pierwsi pojawić się na tanecznym parkiecie,

bardzo dobrą wróżbą jest tłuczenie szkła – jeżeli szkło pęka (z różnych przyczyn), związek z pewnością będzie od niego trwalszy,

na poprawinach Panna Młoda powinna być ubrana w nową, nigdy nie noszoną suknię.

Przesądem wywodzącym się z czasów starożytnych jest zwyczaj przenoszenia Panny Młodej przez próg. Bardzo ważne jest, by Pan Młody się nie potknął, ponieważ wróży to nieszczęście w małżeństwie.