Jakiś czas temu w mediach pojawiły się doniesienia o niespodziewanym wyjeździe Katarzyny Cichopek, do którego ma dojść jeszcze przed świętami. Prezenterka będzie realizować nowe zawodowe wyzwanie w USA, gdzie poprowadzi serię koncertów świątecznych dla Polonii. Fani zastanawiali się wówczas, czy ten wyjątkowy czas prowadząca "Pytanie na śniadanie" spędzi z ukochanym, Maciejem Kurzajewskim. Teraz wszystko jest już jasne!

Maciej Kurzajewski będzie wspierał Katarzynę Cichopek za oceanem? Jest komentarz

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wspierają się nie tylko prywatnie, ale również zawodowo - prezenterzy idealnie łączą karierę w mediach z rozwijaniem relacji w codziennym życiu i biorą udział w różnorodnych projektach. Ostatnio okazało się, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poprowadzą razem galę w Warszawie, a niedługo potem do mediów trafiły informacje o nowym, zawodowym wyzwaniu ukochanej Macieja Kurzajewskiego.

Kilka tygodni temu stało się bowiem jasne, że Katarzyna Cichopek poprowadzi serię koncertów polonijnych w USA, a całe przedsięwzięcie ma się odbyć jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Teraz okazuje się, że w całym projekcie ma jej towarzyszyć ukochany!

To nieprawda. Maciej będzie towarzyszyć Kasi w świątecznej przygodzie i wspierać ją za kulisami - komentuje osoba związana z ''Pytanie na śniadanie'' dla ''Świata gwiazd''.

Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie będą musieli rozstawać się z powodu zobowiązań zawodowych prezenterki, a jej ukochany kolejny raz będzie miał okazję do tego, by okazać swoje wsparcie i uczucia. Czy wyjazd będzie wiązał się z czymś jeszcze? Tego nie wiadomo, jednak źródło "Świata gwiazd" z przymrużeniem oka porusza temat ... ślubu!

Kto wie, może zdecydują się na szybki ślub w Las Vegas? - dodaje informator ''Świata gwiazd''.

Katarzyna Cichopek nie będzie jednak mogła liczyć na obecność ukochanego przez cały wyjazd. Według ostatnich doniesień, Maciej Kurzajewski ma dołączyć do niej później.

Kasia z Warszawy leci sama, a Maciej do niej dołączy kilka dni później. Pierwsze koncerty poprowadzi samodzielnie, ale kolejne już z ukochanym - cytuje swoje źródło ''Świat gwiazd''.

Czy doniesienia o ślubie pary prowadzących "Pytanie na śniadanie" mają szansę się potwierdzić? O tym przekonamy się już niebawem. Przypomnijmy, że dopiero co Katarzyna Cichopek odwiedziła salon sukien ślubnych i wizytowych w Warszawie, by wybrać kreację na grudniowe wydarzenia!

