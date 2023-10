Choć Julia odeszła z "True Love", nie żałowała tego, co się stało. Uczestniczka show zdradziła, że czeka ją bardzo poważna operacja. Konieczny okazał się przeszczep rogówki. Dziewczyna miała nadzieję, że to zakończy jej problemy zdrowotne. Internauci co jakiś czas pytają o jej stan. Teraz jest już po przeszczepie.

Julia z "True Love" pokazała zdjęcie po przeszczepie oka

W kwietniu br. Julia z "True Love" ujawniła, że czeka ją przeszczep oka. Internauci uważnie śledzą nowe doniesienia na temat jej stanu zdrowia. Uczestniczka show wróciła z ważną informacją, którą przekazała za pośrednictwem Instagrama. Dziewczyna przekazała, że jest już po poważnej operacji.

Instagram @julka.truelove

Wiele z was dalej regularnie pyta o moje oczko, a ja obiecałam, że dam znać, jak będę po przeszczepie, więc daję! — napisała.

Influencerka pokazała zdjęcie z założonym opatrunkiem z dnia, w którym odbył się przeszczep. Obecnie Julia czeka, by dowiedzieć się, czy się przyjął. Zaapelowała do fanów, by trzymali kciuki za jej szybki powrót do zdrowia.

Instagram @julka.truelove

Dzisiaj odbył się przeszczep, więc teraz trzymajcie kciuki, żeby się przyjął — dodała.

Warto przypomnieć, że Julia z "True Love" wcześniej przeszła już dwie operacje oka. Mamy nadzieję, że to koniec problemów zdrowotnych uczestniczki miłosnego show. Mocno trzymamy za nią kciuki!

Instagram @julka.truelove