Puree kasztanowe to dobry dodatek do ciast, naleśników i słodkich placów. Potrawę używa się też do faszerowania indyka lub kurczaka. Jadalne kasztany po upieczeniu w piekarniku, obiera się ze skórek i gotuje w mleku. Do garnka dodaje się syrop z cukru i roztopione masło. Całość miksuje się na gładki krem.

Jadalne kasztany można kupić w sklepach spożywczych przez cały rok. Sprzedawane są w słoikach lub opakowaniach próżniowych. W sklepach można dostać najczęściej kasztany polskie, włoskie i chińskie.

Przepis na puree z kasztanów jadalnych

Potrzebujesz:

noża,

naczynia żaroodpornego,

dużego i małego garnka,

rondla,

blendera.

Składniki:

opakowanie nieobranych kasztanów jadalnych (400 gramów),

1,5 szklanki mleka,

2,5 szklanki wody,

3 łyżki sera mascarpone,

1/4 kostki masła (około 60 gramów),

2 łyżki cukru,

1/3 łyżeczki soli.

Czas przygotowania: 70 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Zrób nożem nacięcia na kasztanach w kształcie litery x.

Owoce przełóż do naczynia żaroodpornego i zalej szklanką wody.

Rozgrzej piekarnik do temperatury 150 stopni Celsjusza, nie włączając termoobiegu.

Piecz kasztany 45 minut.

Odcedź wodę z naczynia żaroodpornego.

Jeszcze gorące kasztany obierz ze skórek i przełóż je do dużego garnka.

i przełóż je do dużego garnka. Dodaj szklankę wody, mleko i laskę wanilii.

Gotuj całość około 20 minut, aż kasztany zmiękną.

W małym garnku rozgrzej 0,5 szklanki wody, cukier i sól.

W rondlu rozpuść masło.

Do kasztanów dodaj syrop z cukru, masło i ser mascarpone.

Składniki zmiksuj blenderem na gładką masę.

Smacznego!

Puree z kasztanów – do czego używać i z czym jeść?

Puree z kasztanów przypomina smakiem migdały. Przyrządzane z wanilią i syropem cukrowym jest dobrym dodatkiem do ciast, naleśników, placków lub pampuchów, czyli parowańców. Zmiksowane kasztany w połączeniu z mlekiem kokosowym i czekoladą to pomysł na deser o konsystencji budyniu. Potrawą można także faszerować mięso, np. indyka. Puree kasztanowe podaje się też jako dodatek do pieczeni wołowej.

Gdzie kupić puree kasztanowe

Puree kasztanowe można kupić gotowe w sklepie spożywczym na stoiskach ze zdrową żywnością. Potrawa sprzedawana jest w puszkach w cenie od około 20 do 40 złotych. Gotowy produkt po wyjęciu z opakowania można doprawić mlekiem, wodą, śmietaną, bulionem, masłem oraz solą. Puree z kasztanów podaje się zarówno na ciepło, jak i na zimno.