Zupa miso powstaje na bazie rybnego bulionu dashi oraz wodorostów kombu. Kluczowym składnikiem potrawy jest sfermentowana pasta miso. Jej podstawowe rodzaje to biała i czerwona lub brązowa. Przygotowując zupę, można połączyć 2 rodzaje past lub użyć tylko jednej z nich.

Pasta miso zawiera bakterie kwasu mlekowego, które korzystnie wpływają na mikroflorę jelitową. Ułatwiają one trawienie oraz przyswajanie pokarmów.

Gdzie kupić pastę miso

Pasta miso to jeden z najpopularniejszych dodatków japońskich potraw, sosów i marynat. Powstaje ze sfermentowanej soi, do której dodaje się ryż, drożdże lub jęczmień. Rodzaje słonej pasty to:

biała, czyli shiro,

czerwona lub brązowa, nazywana akamiso.

Gotową pastę miso można kupić w stacjonarnych lub internetowych sklepach ze zdrową żywnością. Za 400 gramowe opakowanie pasty zapłaci się około 10-25 złotych.

Zobacz także

Jak zrobić rybny bulion dashi

Dashi jest jednym z podstawowych składników większości japońskich potraw. Bulion dostępny jest w sklepach z orientalną żywnością w postaci granulatu. Dashi można też zrobić samodzielnie. Potrzeba do tego suszonego tuńczyka, czyli bonito, oraz suszonych płatów alg kombu.

Składniki:

2 szklanki wody (500 mililitrów),

1 płat alg kombu,

1/2 opakowania suszonego tuńczyka bonito (20 gramów).

Czas przygotowania: 45 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Płat suszonego kombu połam na mniejsze części.

Algi umieść w garnku z wodą i doprowadź do wrzenia.

Dolej około 50 mililitrów zimnej wody.

Dodaj bonito i gotuj całość około 30 minut.

Przecedź bulion przez sito.

Gotowe!

Przepis na zupę miso z tofu

Potrzebujesz:

garnka,

szklanki lub kubka.

Składniki:

2 szklanki rybnego bulionu dashi (500 mililitrów),

1 łyżka rozdrobnionych suszonych wodorostów wakame,

100 gramów sera tofu,

1 łyżka ciemnej pasty miso,

1 łyżka jasnej pasty miso,

2 łyżki posiekanego szczypioru,

1 łyżka japońskiego wina ryżowego (można pominąć ten składnik).



Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Do garnka wlej bulion rybny i doprowadź go do wrzenia.

Dodaj suszone wodorosty wakame.

Odlej niecałą szklankę bulionu (200 mililitrów) i wymieszaj go z pastami miso i winem.

Do garnka z wodorostami dodaj pokrojony w kostkę ser tofu i zagotuj całość.

Wlej zawartość szklanki z powrotem do garnka.

Gotuj całość przez 20 minut.

Podawaj na gorąco ze świeżo posiekanym szczypiorem.

Smacznego!

Zupa miso z łososiem i inne sposoby podania

Japońską zupę miso podaje się też z kawałkami łososia, krewetkami lub grzybami shitake. Do dania można dodać kawałki suszonego tuńczyka, wykorzystywane do gotowania bulionu dashi.