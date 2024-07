Właściwości kasztanów docenią przede wszystkim osoby, które nie tolerują glutenu lub z innych powodów wykluczyły ten składnik z diety. Dzięki słodkiemu posmakowi zastąpią cukier. Kasztany mają wiele właściwości zdrowotnych – są naturalnym źródłem minerałów i witamin.

Kasztan jadalny to drzewo z rodziny bukowatych, które rośnie w cieplejszych krajach europejskich, takich jak Włochy czy Francja. Poza Europą można je spotkać w północnej Afryce i Azji Mniejszej. Jest gatunkiem długowiecznym – rośnie nawet przez 500 lat.

Kasztany jadalne – właściwości zdrowotne

Kasztany jadalne wzmacniają odporność organizmu, pomagają wyleczyć infekcje. Wszystkie tłuszcze w nich zawarte to kwasy nienasycone – pozytywnie wpływające na pracę serca. Kasztany jadalne zawierają szereg minerałów: żelazo, magnez, potas i witamin: B1, B2, E. Obfitują w przeciwutleniacze, m.in. polifenole, taniny (garbniki), karotenoidy (naturalne barwniki). Skrobia zawarta w kasztanach po obróbce cieplnej przekształca się w węglowodany złożone, dzięki czemu dłużej pozostajemy syci. Kasztany mają tyle samo witaminy C co cytryna. Kasztany mogą być stosowane na diecie bezglutenowej. Dzięki zawartości escyny (mieszaniny glikozydów), uszczelniają ściany naczyń krwionośnych i zmniejszają obrzęki.

Kasztany jadalne – właściwości kulinarne

Sezon na kasztany jadalne rozpoczyna się jesienią. Można je gotować, piec lub prażyć. Po zmieleniu świetnie sprawdzą się jako baza do ciast, naleśników, pierogów czy chleba. Poddaje się je obróbce termicznej do momentu aż pęknie skorupka – gotuje około 20 minut, piecze 10 minut w temperaturze 200 stopni. Po ostygnięciu należy zdjąć łupinkę i ściągnąć błonkę nożem. 100 gramów kasztanów dostarcza 180 kalorii. W smaku podobne są do orzechów, mają słodkawy posmak. Kasztany jadalne świetnie smakują prażone lub marynowane z miodem i migdałami. Sprawdzą się także jako składniki na kompot. Ciasta z mąki kasztanowej nie trzeba niczym dosładzać.

