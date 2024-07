Jak wyhodować rzeżuchę w domu i zrobić z niej zielone pesto do makaronu, kanapek i mięsa

Pesto z rzeżuchy to dodatek do pieczywa, makaronu, mięsa oraz jajek na twardo. Rzeżuchę można hodować w domu. Codziennie podlewane nasiona kiełków po 10 dniach są gotowe do zjedzenia. Do wykonania pesto potrzeba świeżej rzeżuchy, oliwy z oliwek, czosnku i ziaren słonecznika. Po zblendowaniu składników na gładką pastę, doprawia się ją solą, pieprzem oraz sokiem wyciśniętym z cytryny.