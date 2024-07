Jednym z rodzajów mięs najczęściej wybieranych na grilla są żeberka. Jeśli wcześniej ugotuje się je, a dopiero potem zamarynuje, po zdjęciu z grilla będą soczyste, kruche i delikatne, a przy tym mniej kaloryczne niż żeberka od razu po zamarynowaniu położone na ruszt.

Najlepiej wybrać żeberka, na których będzie znajdowało się dużo mięsa. Poniższy przepis zawiera proporcje wystarczające do przygotowania 1,5-2 kg żeberek.

Gotowanie żeberek przed grillowaniem

Przyprawy do gotowania żeberek:

5 liści laurowych,

8 ziarenek ziela angielskiego,

łyżeczka suszonego tymianku,

łyżeczka suszonego majeranku,

łyżeczka suszonego lubczyku,

łyżeczka mielonego czarnego pieprzu,

2 łyżeczki soli.

Sposób gotowania żeberek przed grillowaniem

Żeberka należy włożyć go dużego garnka i zalać wodą. Woda (ok. 2-3 litry) powinna dokładnie zakryć żeberka. Następnie należy wrzucić do garnka przyprawy i gotować mięso pod przykryciem przez ok. godzinę.

Marynata miodowa do żeberek

Po ugotowaniu, żeberka należy ostudzić. Kiedy mięso będzie stygło, można przygotować marynatę.

Składniki na marynatę miodową:

2 łyżki oliwy z oliwek,

3 łyżki octu balsamicznego,

łyżka ostrej musztardy,

3 łyżki miodu (najlepiej gryczanego),

2 ząbki czosnku,

pół łyżeczki soli,

łyżeczka słodkiej papryki.

Sposób przygotowania marynaty miodowej do żeberek:

Oliwę, musztardę i ocet należy wymieszać z miodem, dodać posiekany czosnek, sól i słodką paprykę. Wszystkie składniki należy wymieszać, a następnie zalać nimi mięso i odstawić na 1-2 godziny w chłodne miejsce.

Jak grillować żeberka wieprzowe

Żeberka należy ułożyć na grillu i piec do momentu, kiedy się przyrumienią, czyli ok. 10 minut. Żeberka można podawać z grillowanymi warzywami: ziemniakami, cukinią, bakłażanem, papryką oraz kukurydzą w kolbach.

Pomysłów na to, jak przyrządzić łososia nie brakuje, ponieważ ta ryba jest smaczna i bardzo zdrowa pod każdą postacią. Wypróbuj nasz przepis: jak przyrządzić łososia z patelni.

Mrożenie to jedna z lepszych metod utrzymywania trwałości produktów. Dowiedz się, czy warzywa na patelnię są zdrowe.

Do grillowania na patelni należy przygotować patelnię, regularnie używając jej przez kilka miesięcy. Wypróbuj nasze pomysły na dania grillowe z patelni.