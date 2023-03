Agnieszka Pilaszewska świętuje dziś 58. urodziny! Jedna z najpopularniejszych polskich aktorek największą sympatię widzów zyskała rolą Aliny Krawczyk w kulowym sitcomie "Miodowe lata", który świecił triumfy w telewizji Polsat w latach 1999-2004. Pilaszewska z serialu postanowiła odejść w 2001 roku, a wokół jej decyzji narosło mnóstwo teorii spiskowych. Jaka jest prawda? Co dziś robi aktorka i jak wygląda? Zobaczcie!

Agnieszka Pilaszewska i "Miodowe lata" - co się stało?

Choć mija 19 lat od zakończenia "Miodowych lat", powtórki serialu są hitem na wielu kanałach Polsatu (m.in. Polsat 2 czy Polsat Seriale). Widzowie wciąż uwielbiają oglądać szalone losy Karola Krawczyka (Cezary Żak) oraz Tadeusza Norka (Artur Barciś) oraz ich żon. W pewnym momencie fani serialu przeżyli prawdziwy szok, kiedy z sitcomu odeszła serialowa żona Karola, Alina - w tej roli na początku oglądaliśmy właśnie Agnieszkę Pilaszewską. W kolejnych seriach "Miodowych lat" zastąpiła ją Katarzyna Żak, prywatnie żona Cezarego, jednak ta zamiana nie przypadła do gustu wielu widzom. Co się stało? Skąd taka decyzja? Przez lata w tej sprawie pojawiło się mnóstwo spekulacji. Jedna z plotek głosiła, że producenci serialu sami podziękowali Agnieszce ze względu na jej trudny charakter, a co za tym idzie, współpracę. Sama Pilaszewska w rozmowie z plejada.pl jakiś czas temu poniekąd potwierdziła, że decyzja o odejściu nie była jej decyzją:

Nie zrezygnowałam z grania w "Miodowych latach", żaden aktor nie może sobie pozwolić na zerwanie kontraktu. Myślenie, że jest inaczej, jest naiwne - przekonywała.

Media sugerowały, że to Cezary Żak nalegał, by Pilaszewską zastąpiła jego żona, Katarzyna Żak. Tą informację zdementował w jednym z internetowych wpisów sam Artur Barciś:

Po raz tysięczny powtórzę, że to nieprawda. Pan Żak był akurat przeciwny. Polsatowi wyszło po prostu, że zabawnie będzie, jak żonę Karola (skoro nie ma innego wyjścia) zagra żona Cezarego, bo przypadkowo jest też aktorką.

To była bardzo dramatyczna i trudna decyzja. Kontynuowanie serialu z Agnieszką Pilaszewską było niemożliwe (o czym nie chcę pisać) i Polsatowi wydało się, że jeśli żonę Karola zagra żona aktora grającego główną rolę, to będzie najwłaściwsze wyjście z sytuacji. Wyszło, jak wyszło, ale i tak uważam, że Kasia zachowała się bardzo bohatersko, podejmując wyzwanie - tłumaczył serialowy Tadzio Norek.

Pilaszewska w rozmowie z plejadą.pl równie niechętnie wracała do powodów odejścia z "Miodowych lat". Zaznaczyła jednak, że o konflikcie z Cezarym Żakiem nie ma mowy:

Nie wracajmy do tego, bo do niczego nas to nie doprowadzi. To wydarzyło się 25 lat temu. Jesteśmy z Cezarym Żakiem w dobrych relacjach. Uwielbiałam spędzać z nim czas i nic się nie zmieniło. Amen.

AKPA

Widzowie "Miodowych lat" zauważyli, że w swoich ostatnich odcinkach Agnieszka Pilaszewska nieco inaczej kreuje już rolę Alinki - najczęstszym zarzutem było to, że brakuje jej humoru, energii oraz że stała się dla swojego męża bardzo.... nieuprzejma. Oczywiście jest to bezpośrednio powiązane ze scenariuszem, do którego aktorka miała ponoć coraz większe zastrzeżenia. Tej teorii jednak nigdy nie potwierdziła.

East News

Co się dzieje z Aliną Krawczyk z "Miodowych lat" dziś?

Po odejściu z "Miodowych lat" kariera Agnieszki Pilaszewskiej wcale nie stanęła w miejscu. Pojawiła się w kilku hitowych serialach i filmach, zaczęła grać regularnie m.in. w „Barwach szczęścia” w TVP 2 (postać Jadwigi Górki) czy „Na dobre i na złe” (dr. Barbarę Wilczewską). Co ciekawe, Pilaszewska jest uznaną scenarzystką - odpowiada za takie hity jak „Przepis na życie” w TVN czy kilka odcinków „Ultraviolet”. Niedawno zaś współtworzyła scenariusz do popularnego serialu Netflixa - „Gry rodzinne”. Gra również w Teatrze Współczesnym oraz z powodzeniem prowadzi indywidualne kursy: aktorski i autoprezentacji.

Prywatnie jest mamą Neli Maciejewskiej (z małżeństwa ze scenarzystą Maciejem Maciejewskim), która również jest aktorką! Nela ma na swoim koncie udział w takich serialach jak „Komisarz Alex” czy „Na dobre i na złe”. Wkrótce będziemy mogli oglądać ją w serialu „Polowanie na ćmy” w TVP 1.

A z okazji urodzin Agnieszce Pilaszewskiej życzymy mnóstwo zdrowia i spełnienia marzeń!

