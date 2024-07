Lubczyk to naturalna przyprawa, która w charakterystyczny sposób dopełnia smak potraw. Oprócz zastosowania w kuchni lubczyk jest również wykorzystywany w fitoterapii (ziołolecznictwie) jako remedium na męczący kaszel, problemy trawienne oraz schorzenia układu moczowego.

Lubczyk – jak maggi dodaje potrawom smaku

Lubczyk charakteryzuje się specyficznym, intensywnym smakiem i zapachem przypominającym popularną i dobrze znaną płynną przyprawę zwaną maggi. Początkowo produkowana w Szwajcarii maggi zawierała właśnie ekstrakt z lubczyku, który obecnie został zastąpiony m. in. glutaminianem sodu oraz syntetycznym aromatem. Lubczyk doskonale nadaje się do wielu potraw, ponieważ podkreśla i wydobywa smak innych składników.

Bardzo łatwo jest przesadzić z lubczykiem podczas gotowania, dlatego należy stosować go z umiarem. Sproszkowany, suszony lubczyk ma silniejsze działanie, świeże liście dodane w połowie gotowania, duszenia czy pieczenia są nieco delikatniejsze.

Lubczyk we własnym ogrodzie

Lubczyk posadzony w ogrodzie to możliwość korzystania z jego właściwości przez długi czas. Pamiętajmy, aby listki zrywać często (to pobudza roślinę do wzrostu) aż do momentu kwitnienia (początek lipca). Związki odżywcze oraz olejek eteryczny zawarte w lubczyku największe stężenie osiągają w godzinach popołudniowych, szczególnie w słoneczne, ciepłe dni. Lubczyk ze względu na zawartość olejku eterycznego działa neutralizująco m. in. na zapach czosnku, dlatego żucie listka odświeża oddech po czosnkowej potrawie.