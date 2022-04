Kuba Wojewódzki wreszcie wziął ślub? Pokazał miejsce, które wybrał na miesiąc miodowy

Kuba Wojewódzki przez ostatni czas dosłownie bawił się z fanami w kotka i myszkę, ukrywając swoje życie uczuciowe. Na zdjęciach dziennikarza albo widniały zgrabne nogi, albo dłonie czy inne fragmenty ciała ujmujące zmysłowość ich posiadaczki a skutecznie zakrywające jej tożsamość. Trudno było się domyślić, czy Kuba faktycznie z kimś jest, czy tylko pogrywa sobie z fanami. Ostatnia fotografia zdaje się tę kwestię wyjaśniać, ale czy na pewno? Kuba Wojewódzki z nową partnerką? Kuba Wojewódzki na swoim Instagramie opublikował zdjęcie, na którym pozuje obok pięknej modelki, przy okazji reklamując firmę sprzedającą wieczne róże w pudełku. Dziennikarz romantycznym zdjęciem nawiązał do zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Kobiet: Jedyne czego naprawdę potrzebujesz w życiu to osoba, która potrzebuje Cię w swoim... ❤️❤️ (czy jakoś tak) My właśnie zaczęliśmy świętować #dzienkobiet #różewieczne 🌹 - napisał na swoim Instagramie Wojewódzki. Okazuje się, że do zdjęcia pozuje Ludwika Cichecka pochodząca z Rybnika. Modelka mieszka w Warszawie i tu pracuje w swoim zawodzie. W 2016 roku razem z Izabelą Krzan rywalizowała o tytuł Miss Polonia. W 2019 roku natomiast pojawiła się na okładce "Playboya". Choć Kuba nie przyznał wprost, że modelka niemal o 30 lat młodsza od niego jest jego partnerką, niektórzy fani są już tego pewni i gratulują parze: Miłość dobrze Ci zrobi 👏 Widzę Was na ślubnym kobiercu. Ładna para Kuba jak DiCaprio preferujesz modelki niech to trwa jak najdłużej❤️ - rozpisują się fani. Wielu z internautów uważa, że para wyjątkowo do siebie pasuje. Też tak uważacie? Zobacz także: Anna Mucha organizuje baby shower Agnieszce Włodarczyk! Wiemy, co dla niej przygotowała!...