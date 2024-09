Do zmian aktorów w serialach nie dochodzi zbyt często, ale gdy to już się dzieje, zmiany te wywołują skrajne reakcje widzów. Podobnie jest, kiedy cieszący się sympatią fanów główny bohater znika lub schodzi na dalszy plan, a zastępuje go nowa postać. Powody są różne. Niektórzy artyści, zmęczeni po latach gry w jednej produkcji, szukają nowego wyzwania. Jedni zostają odsunięci przez scenarzystów, na planach dochodzi do konfliktów, a jeszcze inni… umierają. Wystarczy przypomnieć sobie, jakie emocje wzbudziła nowa Alina w „Miodowych latach”. Podobne roszady dotknęły większość kultowych seriali.

Nowa gwiazda „Malanowskiego”

Ostatnio duże emocje wywołała zmiana w kryminalnej serii „Malanowski”. W tym przypadku mówimy nie tylko o zmianie aktora, ale także pojawieniu się zupełnie nowego głównego bohatera. Ten ruch wymuszony był na produkcji ze względu na śmierć Bronisława Cieślaka w 2021 roku. Wydawałoby się, że gwiazdora znanego z kultowego serialu „07 zgłoś się” nie da się zastąpić. Tymczasem seria wróciła na antenę w odświeżonej odsłonie, „Malanowski. Nowe rozdanie”. Twórcy zdecydowali się na ryzykowny wybór. Główną rolę otrzymał Andrzej Grabowski, który wciela się w brata Bronisława Malanowskiego. Biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo artysta kojarzony jest z kreacją Ferdynanda Kiepskiego, mogliśmy mieć pewne obawy co do reakcji widzów. A jednak po dwóch tygodniach emisji „Malanowski” gromadzi średnio pół miliona oglądających!

Bronisław Cieślak, Andrzej Grabowski Adam STASKIEWICZ/East News/Mateusz Kotowicz/REPORTER

Podmiana Ali z „Miodowych lat”

Mnóstwo widzów do dzisiaj nie umie wybaczyć tej zmiany twórcom „Miodowych lat”. Pojawienie się nowej Ali w serialu pozostało bez wyjaśnienia. Przez kilka pierwszych sezonów żonę Karola Krawczyka grała Agnieszka Pilaszewska, która cieszyła się dużą sympatią fanów. Nagle w tej roli na ekranie zaczęła występować Katarzyna Żak, czyli prawdziwa małżonka Cezarego Żaka. Do tej kontrowersyjnej roszady doszło z dnia na dzień. Pilaszewska nigdy nie zdradziła, co się stało na planie. Jednak w rozmowie z serwisem Plejada zaznaczyła, że to nie ona zrezygnowała. Nie mogła sobie pozwolić na zerwanie kontraktu. Wszystko wskazuje na to, że decyzję podjęła produkcja. Katarzyna Żak miała bardzo trudne zadanie, by przekonać do siebie Polaków.

Agnieszka Pilaszewska, Katarzyna Żak Wojciech Olszanka/East News/VIPHOTO/East News

„Klan” z nowym Michałem Chojnickim

Widzowie przez lata zdążyli się przyzwyczaić do tego, że rolę Michała Chojnickiego w „Klanie” grał Jan Wieczorkowski. Fani kultowej produkcji bardzo lubili jego postać, dlatego wycofanie się aktora wywołało wiele emocji. Zastąpił go Daniel Zawadzki, który pojawia się jako serialowy Michał już od ponad dwóch dekad. Co się stało z Wieczorkowskim? Gwiazdor odszedł z „Klanu”, a z czasem przyznał, że popełnił błąd, dołączając do obsady. W wywiadzie dla WP stwierdził wprost, że „drugi raz nie wszedłby do tej rzeki”. Kontrowersje wzbudziła też jego wypowiedź o poziomie serialu. Po latach wyznał, że „w takich produkcjach są zatrudniani ludzie tani, mniej zdolni”. On natomiast chciał się rozwijać. Później Wieczorkowski został gwiazdą „Czasu honoru” i „Stulecia Winnych”.

Jan Wieczorkowski, Daniel Zawadzki MIECZYSLAW WLODARSKI/REPORTER/TRICOLORS/East News

Nowa postać za Waldusia ze „Świata według Kiepskich”

W jednym z najpopularniejszych seriali Bartosz Żukowski wcielał się w rolę Waldusia Kiepskiego. Widzowie od razu pokochali postać nierozgarniętego syna Ferdka. W 2004 roku aktor zrobił sobie przerwę, co zaskoczyło, a nawet zdenerwowało fanów. Później wielokrotnie odrzucał propozycje powrotu. W pewnym momencie doszło do konfliktu między nim a pierwszym reżyserem serii Okiłem Khamidowem, który miał nawet szantażować Żukowskiego. W tym czasie twórcy wymyślili postać Ziemowita Kiepskiego, którego zagrał Maciej Gołębiowski. Serialowy Ziomuś, bratanek Ferdka Kiepskiego nie przekonał do siebie widzów. Po sześciu latach nieobecności Żukowski wrócił do „Świata według Kiepskich”. Wówczas reżyserem był już Patrick Yoka. Aktor nie ukrywał jednak, że miał problem z utożsamianiem go z postacią Waldusia przez widzów. Zmagał się z tym również Andrzej Grabowski.

Bartosz Żukowski JACEK DOMINSKI/REPORTER

Zmiana Magdy w „Samym życiu”

Z wymagającym wyzwaniem musiała zmierzyć się Aneta Teodorczuk, która dołączyła do serialu „Samo życie”. Nie dość, że musiała zastąpić uwielbianą postać, to w dodatku chodziło o główną bohaterkę produkcji. Nic dziwnego, że widzowie potrzebowali sporo czasu, by się do niej przyzwyczaić i zaakceptować nową Agnieszkę Dunin. Wcześniej tę rolę grała Magdalena Kumorek. Gwiazda zdecydowała się odejść z serii z powodów osobistych. W rozmowie z Plejadą ujawniła, że czuła się wykończona intensywną pracą na planie. Nie tylko zrezygnowała z „Samego życia”, ale także wyjechała z Warszawy. Później zagrała w takich serialach jak „Teraz albo nigdy!” czy „Hotel 52”.

Magdalena Kumorek, Aneta Teodorczuk Artur Zawadzki/REPORTER/TRICOLORS/East News

Odmieniona Beata z „Klanu”

Postać zaginionej córki Eli i Jerzego wróciła do „Klanu” w 2013. Wówczas miała jednak już zupełnie inną twarz. Widzowie zobaczyli na ekranie Magdalenę Wójcik. To efekt zmiany po decyzji Doroty Naruszewicz. Aktorka wcielała się w rolę Beaty Lubicz od początku produkcji i nadal jest kojarzona z tą postacią. Jednak w 2011 roku postanowiła odejść. W „Klanie” występowała przez 14 lat. Wreszcie postanowiła, że chce realizować się na innych polach. Jej bohaterka w pewnym momencie zaginęła, a rodzina szukała Beaty po całej Polsce.

