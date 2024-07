Pomysłów na to, jak przyrządzić łososia nie brakuje, a ponieważ ta ryba jest smaczna i bardzo zdrowa pod każdą postacią – zyskuje coraz większą popularność. Na sklepowych półkach najczęściej pojawia się ten z norweskich połowów lub odmiana hodowlana.

Łosoś jako danie obiadowe króluje w postaci wędzonej, grillowanej, jest też podawany na surowo jako przystawka i dodawany do sałatek. Często podaje się też łososia pieczonego, do którego świetnie pasuje sos (np. holenderski). Najszybszym sposobem jest jednak przyrządzenie łososia z patelni. Nie traci on wówczas ani swoich walorów odżywczych, ani smakowych, a czas przygotowania takiego dania nie przekracza 15 min.

Łosoś – najzdrowsza ryba

Niezależnie od odmiany, warto podawać łososia jak najczęściej, bo choć ta ryba należy najtłustszych, to jednocześnie także do najbogatszych w składniki odżywcze. Jest to naturalne źródło białka, witamin A, B, D i E oraz kwasów omega-3, które – zdaniem specjalistów – regulują poziom tłuszczu we krwi, dzięki czemu chronią serce i naczynia krwionośne. Kwasy omega-3 powinny być podstawowym składnikiem diety nie tylko sercowców, ale też cukrzyków. Poza tym porcja łososia zaspokaja dzienne zapotrzebowanie organizmu na jod i potas, co jest bardzo cenne zwłaszcza dla chorych na tarczycę i tych, którzy cierpią na choroby wywołane zaburzeniami układu nerwowego.

Przepis na łososia z patelni

Składniki:

4 porcje sprawionego łososia,

0,5 cytryny,

3 łyżki oliwy z oliwek,

1 gałązka świeżego koperku,

szczypta pieprzu i soli.

Sposób przygotowania:

1. Łososia umyj i osusz ręcznikiem papierowym, a następnie skrop go świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny. Jeśli smażysz dzwonka z łososia, możesz je pokropić z obydwu stron, jeśli kawałki ryby ze skórką – tylko z jednej strony.

2. Posyp każdy kawałek solą i pieprzem.

3. Rozgrzej na patelni oliwę z oliwek i układaj na niej kawałki ryby. Zacznij od przypiekania ich od strony bez skórki. Z jednej strony ryba powinna się smażyć, aż nabierze rumianego koloru (ok. 3 min).

4. Pod koniec smażenia możesz posypać łososia posiekanym koperkiem i dusić go pod przykrywką jeszcze przez ok. 10 min.

Do ryby świetnie pasują ziemniaki – pod każdą postacią, zarówno te gotowane i pieczone, jak i w formie frytek. Można ją też podać z warzywami z patelni.

Smacznego!

