Pozycja boczna ustalona jest jedną z pozycji bezpiecznych. Ułożenie poszkodowanego w ten sposób umożliwi odzyskanie przytomności osobie, która straciła przytomność, ale nie ma urazów kręgosłupa i samodzielnie oddycha.

Pozycja boczna ustalona udrażnia drogi oddechowe i zapobiega zapadaniu języka na tylną ścianę gardła, co mogłoby uniemożliwiać oddychanie. W tej pozycji osoba nieprzytomna może oddychać i nie ma ryzyka zakrztuszenia śliną lub wymiocinami.

Pozycja boczna ustalona – stabilność i bezpieczeństwo

Istnieją różne techniki ułożenia osoby poszkodowanej. Ważne, aby pozycja boczna ustalona była stabilna, co gwarantuje bezpieczeństwo osoby nieprzytomnej. Poszkodowany powinien leżeć na boku z odchyloną głową. Jeżeli poszkodowany ma okulary lub duże elementy w kieszeniach, zanim przystąpisz do układania go w bezpiecznej pozycji należy je usunąć.

1. Uklęknij obok osoby poszkodowanej z jej prawej strony (mniej więcej w połowie jej tułowia).

2. Jedną rękę połóż na czole, a dwa palce drugiej ręki (wskazujący i środkowy) połóż na podbródku i odchyl głowę w tył podciągając podbródek do góry.

3. Wyprostuj i złącz nogi poszkodowanego.

4. Ręce osoby nieprzytomnej wyprostuj i ułóż wzdłuż jej tułowia.

5. Prawą rękę leżącą bliżej ciebie ułóż tak, aby tworzyła kąt prosty z tułowiem poszkodowanego i zegnij ją w łokciu kierując dłoń w górę.

6. Lewą rękę poszkodowanego przełóż przez jego klatkę piersiową, a zewnętrzną stronę dłoni przyłóż do policzka po prawej stronie, aby asekurowała twarz przy przekręcaniu na prawą stronę.

7. Dłoń na policzku przytrzymuj własną ręką, równocześnie zegnij lewą nogę poszkodowanego w kolanie tak, aby stopa stała na podłożu.

8. Chwytając za kolano płynnym ruchem przekręć poszkodowanego na prawą stronę.

9. Głowę odchyl do tyłu, aby udrożnić drogi oddechowe. Jeżeli dłoń znajdująca się pod głową utrudnia odchylenie głowy poszkodowanego, możesz ją wysunąć spod policzka.

Po ułożeniu osoby nieprzytomnej należy niezwłocznie zawiadomić pogotowie ratunkowe. Do chwili przyjazdu karetki monitoruj stan poszkodowanego (kontroluj szczególnie oddech). W przypadku zatrzymania akcji serca, rozpocznij reanimację.