Wybór okularów powinien być podyktowany nie tylko kształtem twarzy osoby, która ma je nosić. Istotny jest także materiał, z którego wykonano oprawkę i przeznaczenie szkieł.

Rozmiar okularów

Czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę, jest rozmiar okularów. Musi być dopasowany do wielkości twarzy. Ważne są też preferencje do rodzaju oprawek. Można wybierać spośród pełnych, prostokątnych albo na żyłkę. Istotny jest też wiek osoby, która je będzie nosić, a także jej styl i upodobania kolorystyczne.

Przeznaczenie okularów

Istotną kwestią jest przeznaczenie okularów. Jeżeli mają służyć do czytania, szkła powinny być duże, by oprawki nie ograniczały pola widzenia. Okulary na co dzień powinny dawać komfort noszenia, więc powinny być dopasowane. Czasami wąskie oprawki mogą być za małe.

Wielkość i waga szkieł okularowych

Szkła okularowe, ich wielkość i waga, także mają znaczenie. W przypadku osób z dużymi wadami wzroku, może się to wiązać z problemem dopasowania konkretnego modelu oprawek do szkieł o odpowiednich parametrach. Jednakże metody szlifowania szkieł rozwiązują te niedogodności.

Materiał oprawek

Materiał, z którego wykonano oprawki, również jest istotny. Plastikowe oprawki są lekkie, ale podatne na działanie temperatury. Cechują się ograniczoną żywotnością. Metalowe oprawki są odporne na codzienne użytkowanie. Z kolei oprawki tytanowe albo wykonane z mieszanych materiałów łączą zalety obu materiałów, to znaczy są odporne na uszkodzenia, więc wytrzymałe, ale i lekkie.

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre materiały oprawek mogą wywołać uczulenie. To szczególnie ważne w przypadku osób z alergią, które powinny szukać oprawek antyalergicznych. Mogą one wybrać oprawki ze stali nierdzewnej. By sprawdzić podatność na alergię, trzeba wykonać test alergiczny na poszczególne materiały.