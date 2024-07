Świąteczny obiad powinien być wyjątkowy. Najlepiej, żeby składał się z dwóch dań i przystawek. Takim zestawem mogą być faszerowane jaja, barszcz biały i pieczeń cielęca. Są to tradycyjne, domowe potrawy, które z pewnością będą smakowały wszystkim zgromadzonym przy świątecznym stole domownikom i gościom. Przy okazji podpowiadamy, jak dobrać do nich napoje.

Zacznijmy od aperitifu. Świetne będzie modne od kilku sezonów prosecco.

Wielkanocne przystawki – jaja faszerowane tuńczykiem

Składniki:

jajka ugotowane na twardo,

kilka puszek tuńczyka w oliwie,

posiekany szczypiorek,

majonez,

sól, pieprz,

liście sałaty.

Czas przygotowania: 20 minut; stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Jajka należy obrać i przekroić na pół, a następnie wyjąć z nich łyżeczką żółtka. Żółtka należy odłożyć do miski, w której będą mieszane inne składniki. Do miski wrzucić odsączonego tuńczyka i posiekany szczypiorek, dodać sól, pieprz i majonez. Wszystko dokładnie wymieszać. Farsz należy nałożyć do wydrążonych wcześniej białek. Tak przygotowane jajka można ułożyć na liściach sałaty i podawać jako przystawkę.

Propozycja podania:

Z białym winem szczepu chardonnay. To wytrawne, białe wino wprost idealne do połączenia jajek i tuńczyka. Świetnie pasować będzie kalifornijski Dark Horse o wyczuwalnym aromacie pieczonego jabłka i brzoskwini, z nutą dębu, karmelu oraz ciemnych przypraw.

Wielkanocna zupa – barszcz biały

Składniki:

2 litry bulionu,

szklanka zakwasu,

2 liście laurowe,

2 ząbki czosnku,

szczypta majeranku,

sól (do smaku),

4 ziarna ziela angielskiego,

2 łyżki startego chrzanu,

15 dag śmietany,

25 dag białej kiełbasy,

ugotowane na twardo jajka (po 1 na porcję zupy).

Czas przygotowania: 60 minut; stopień trudności: średni

Sposób przygotowania:

Białą kiełbasę należy ugotować, a następnie pokroić na kawałki. Do bulionu dolać zakwas oraz przyprawy, z wyjątkiem czosnku, i zagotować. Czosnek należy zetrzeć na tarce tuż przed zdjęciem zupy z ognia. Trochę zupy należy odlać do kubka i rozprowadzić w niej śmietanę. Po wymieszaniu śmietanę można dodać do reszty zupy. Barszcz należy podawać z kawałkami kiełbasy i jajkiem.

Danie główne na Wielkanoc – pieczeń cielęca

Składniki:

1,5 kg szynki cielęcej,

sól,

6 ząbków czosnku,

tymianek,

oregano,

pieprz,

ziemniaki.

Czas przygotowania: 30 minut + czas pieczenia; stopień trudności: średni

Sposób przygotowania:

Mięso należy posypać solą i obficie natrzeć czosnkiem. Następnie posypać tymiankiem, oregano i pieprzem. Mięso na dwie godziny należy zostawić w lodówce pod przykryciem.

Obierz, pokrój ziemniaki i razem z mięsem wstaw w brytfannie do piekarnika nagrzanego do temperatury 250 stopni Celsjusza, po 20 minutach temperaturę zmniejsz do 150 stopni Celsjusza. Mięso należy piec przez ok. 1 godzinę na każdy kilogram mięsa. Jeśli więc przyrządzasz kawałek mięsa o wadze 2 kg, powinien on piec się przez 2 godziny.

Po wyjęciu z pieca i ostudzeniu pokrój pieczeń na plastry. Podawaj z pieczonymi ziemniakami. Wszystko polej sosem, który powstał podczas pieczenia.

Propozycja podania:

Z winem czerwonym - doskonałym wyborem będzie Apothic Red – to wytrawne, czerwone wino o wyjątkowej łagodności, z wyczuwalnym aromatem jagód, malin oraz wiśni, a także nutą przypraw, wanilii i kawy. Świetnie komponuje się z mięsem, ale taże świątecznymi wędlinami, albo pasztetem ze śliwką.

Świąteczny deser: cytrynowy mazurek wielkanocny z białą czekoladą

Składniki na kruche ciasto:

2 szklanki mąki tortowej,

¾ kostki zimnego masła,

4 łyżki cukru pudru,

2 jajka,

1 łyżeczka cukru waniliowego,

2 łyżki przegotowanej wody.

Składniki na krem cytrynowy:

2 cytryny,

½ szklanki przegotowanej i ostudzonej wody,

1 łyżeczka żelatyny,

½ szklanki cukru,

serek mascarpone (150 g),

tabliczka białej czekolady (200 g).

Czas przygotowania: 60 minut; stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania ciasta:

Mąkę tortową przesiej przez sito.

Dodaj cukier puder, cukier waniliowy i schłodzone masło.

Posiekaj nożem składniki i połącz je z żółtkami jaj oraz wodą.

Wyrób ciasto na jednolitą masę.

Formę na kruche ciasto posmaruj niewielką ilością masła i wyłóż ją ciastem, nakłuwając spód formy widelcem.

Rozgrzej piekarnik do temperatury 200 stopni Celsjusza.

Piecz mazurek wielkanocny przez 20 minut i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.

Sposób przygotowania kremu:

Cytryny obierz ze skóry i pokrój w plastry.

Do garnka wsyp cukier i wlej wodę.

Po rozpuszczeniu się cukru dodaj do niego pokrojoną w plastry cytrynę i gotuj 30 minut.

Do wytworzonego i ostudzonego syropu cytrynowego dodaj żelatynę rozpuszczoną wcześniej w odrobinie wody.

Rozpuść białą czekoladę w kąpieli wodnej.

Dodaj serek mascarpone oraz syrop owocowy i dokładnie wymieszaj składniki.

Powstały krem wyłóż na spód ciasta, a na jego wierzch ułóż całe plastry cytryny.

Mazurek wielkanocny najlepiej smakuje po wcześniejszym schłodzeniu. Plastry cytryny przed wyłożeniem na wierzch ciasta, można odsączyć z nadmiaru syropu, np. na ręczniku papierowym.

Propozycja podania:

Gancia Asti – to świetny towarzysz deserów: ciast kruchych, bez a nawet słodkich owoców. Doskonale sprawdzi sie ze świątecznym mazurkiem.

Smacznego!