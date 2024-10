Irena Golec odeszła 30 października w wieku 85 lat. O śmierci matki założycieli zespołu Golec uOrkiestra poinformowali jej synowie Paweł i Łukasz. Bracia Golec nie ukrywają, że jest to dla nich dramatyczna wiadomość, ale w ostatnim pożegnaniu podziękowali swojej ukochanej mamie nie tylko za miłość, jaką ich obdarzała, ale i za trud i poświęcenie. Łukasz i Paweł Golec są wdzięczni swojej mamie za to, że zaszczepiła w nich miłość do muzyki. W wyjątkowym wpisie padły poruszające słowa.

Nie żyje Irena Golec. Paweł i Łukasz Golec żegnają ukochaną mamę

Łukasz i Paweł Golec pożegnali swoja mamę Irenę Golec, która odeszła 30 października po walce z chorobą. Muzycy już wcześniej informowali, że stan zdrowia ich mamy nie jest najlepszy, a kobieta nie pojawiła się na jubileuszu 25-lecia grupy Golec uOrkiestra. Bracia Golec nie zapomnieli o swojej mamie w tak ważnym dla nich dniu i ze sceny powiedzieli wtedy: „Mama miała być tu z nami, ale zdrowie nie pozwoliło. Mamuś wracaj szybko do zdrowia”. Potem Edyta Golec w rozmowie z Plejadą przyznała, że jej teściowa: "miała dwa guzy na tej nerce i musiała ona zostać wycięta". Dziś synowie przekazali smutną wiadomość o śmierci Ireny Golec.

Żegnaj Kochana Mamusiu… Dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twój trud i poświęcenie, za każde Twoje słowo i wiarę, której nieustannie nam dodawałaś. Dziękujemy za Twój piękny uśmiech, za miłość do muzyki, którą w nas zaszczepiłaś i za każdą Twoją modlitwę. Niech Twój góralski głos niesie się po niebiańskich halach! Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Odpoczywaj w pokoju. czytamy na oficjalnej stronie Golec uOrkiestra na Instagramie

Internauci natychmiast pospieszyli z kondolencjami dla rodziny Golców. Wyjątkowe słowa napisali też między innymi Halina Mlynkova oraz Maciej Szczepanik z grupy "Pectus".

Najszczersze wyrazy współczucia od nas, serca płaczą napisała Halina Mlynkova

Wyrazy współczucia i żalu

Wyrazy współczucia! To była szlachetnie piękna Kobieta

Rodzinie i bliskim Ireny Golec przesyłamy najszczersze kondolencje.