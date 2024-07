Szczypiorek można samemu uprawiać w doniczce. Najlepiej nadają się do tego małe cebulki, ponieważ szczypiorek będzie łagodniejszy w smaku. Można je kupić w każdym sklepie ogrodniczym. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby posadzić dużą cebulę, tyle że smak będzie ostrzejszy.

Szczypiorek – jak posadzić w doniczce?

Uprawa szczypioru w doniczce nie jest trudna ani skomplikowana. Do domowej pielęgnacji i uprawy szczypioru potrzebna jest tylko cebula lub nasiona, doniczka, ziemia ogrodnicza i woda.

1. Do doniczki wsyp ziemię, zrób dołek, a następnie do dołka wsadź cebulę. Jeśli cebulki są malutkie, możesz do dołka włożyć ich kilka sztuk.

2. Cebulę w doniczce delikatnie przysyp ziemią po bokach, w ten sposób by się nie ruszała.

3. Na koniec cebulę podlej wodą i ustaw na parapecie w kuchni. Pamiętaj, by podlewać ją regularnie.

Posadzić szczypior możesz też z nasion:

1. Do doniczki wsyp ziemię ogrodniczą, a na wierzch posyp nasiona cebuli.

2. Następnie nasiona z wierzchu posyp delikatnie ziemią, lekko ubij i minimalnie skrop wodą.

3. Doniczkę postaw na parapecie w kuchni, bądź w słonecznym miejscu i nie zapominaj o podlewaniu.

Szczypior – zastosowanie

Szczypior ma szerokie zastosowanie w kuchni i wykorzystywany jest jako dodatek do wielu potraw. Idealnie sprawdza się przy jajkach na twardo, do sałatek, do pomidorów, czy innych warzyw. Można też używać go do placków ziemniaczanych, bądź kotletów mielonych.