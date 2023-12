Anna Bardowska podczas relacji na InstaStories pochwaliła się swoim szczęściem i pokazała, co dostała na Mikołajki. Była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że jest zachwycona i wyznaje, że musiała być bardzo grzeczna skoro czekała na nią taka niespodzianka. Czyżby to Grzegorz spełnił marzenie swojej żony?

"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pochwaliła się prezentem

Zaledwie kilka dni temu żona Grześka Bardowskiego mocno zaniepokoiła swoich fanów. W miniony weekend Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" przekazała tragiczne informacje o wypadku samochodowym. Sytuacja była na tyle poważna, że na miejsce wezwano pogotowie, które zabrało dzieci do szpitala. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i cała rodzina szybko wróciła do domu. Teraz Anna Bardowska skupia się na przygotowaniach do świąt i rozpoczęła dekorowanie domu. Żona Grześka świętowała nawet Mikołajki i jak się okazuje, właśnie z tej okazji otrzymała wyjątkowy prezent.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pokazała, jak prezent dostała z okazji Mikołajek. Była uczestniczka hitu TVP nie ukrywa, że jest zachwycona!

Ciekawa jestem czy był już u was Mikołaj? U mnie był! Słuchajcie, byłam chyba bardzo grzeczna- taka piękna toaletka przyjechała, cudowna wyznała Anna Bardowska.

Okazuje się, że na Annę Bardowską czekała piękna toaletka, którą postawiła już w sypialni.

Czyżby to Grzegorz spełnił marzenie Ani o własnej toaletce? Jedno jest pewne "Mikołaj" trafił w dziesiątkę!