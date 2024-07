Zabrudzenia z trawy występują nie tylko na ubraniach dzieci. Odzież osób dorosłych uprawiających piłkę nożną, bieganie czy siatkówkę także jest narażona na plamy po trawie.

Plamy z trawy są trudne do usunięcia ze względu na to, że trawa zawiera chlorofil, czyli zielony barwnik o właściwościach silnie barwiących. Dlatego też jeśli plama nie zostanie usunięta szybko, może pozostać na materiale na stałe. Najważniejsza zasada, o której należy pamiętać podczas usuwania plam z trawy, to zakaz używania gorącej wody. Wysoka temperatura utrwala zanieczyszczenia, a barwnik trawy wnika głębiej w materiał.

Sposoby na usunięcie plam z trawy

Woda utleniona na plamy na włóknach naturalnych

W celu usunięcia plam z trawy należy je potrzeć ściereczką nawilżoną wodą utlenioną. Jest to skuteczna metoda w przypadku plam na ubraniach lnianych i bawełnianych. Plamy z trawy łatwo ulegają działaniu wody utlenionej.

Alkohol do usuwania plam z trawy

Do wywabiania plam z trawy najlepiej użyć alkoholu 70-procentowego lub rozcieńczonego amoniaku. Alkohol należy nanieść na plamę i pozostawić na kilka minut. Następnie płyn trzeba spłukać zimną wodą i uprać tkaninę ręcznie lub w pralce. Jeżeli plama znajduje się na ubraniu z wełny, warto użyć ciepłego alkoholu.

Płyn do mycia naczyń usuwa trudne zabrudzenia

Płyn do mycia naczyń stosuje się do zapierania bardzo trudnych zabrudzeń, również plam z trawy. Po zastosowaniu płynu na plamę ubranie trzeba wyprać w pralce.

Mleko na plamy z trawy

Aby usunąć plamy z trawy, należy pocierać szmatką nasączoną mlekiem ubrudzone miejsce do momentu zupełnego usunięcia plamy.

Kwasek cytrynowy – do pocierania zaplamionych ubrań

Kwasek cytrynowy trzeba zastosować tak jak mleko. Należy pocierać zaplamione trawą miejsce kwaskiem do momentu, aż plama zniknie. Zamiast kwasku na plamę z trawy można wykorzystać sok z cytryny.

