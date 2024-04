Klaudia El Dursi już rok temu zaczęła przygotowania do komunii Jasia, która ma odbyć się wiosną br. Mówiła wówczas, że ciężko jej znaleźć atrakcyjne miejsce na przyjęcie gości po części oficjalnej w kościele. Teraz wygląda na to, że udało jej się dopiąć wszystko na ostatni guzik i pochwaliła się na Instagramie zaproszeniami na komunię jej młodszego synka.

Klaudia El Dursi pochwaliła się zaproszeniami komunijnymi

Klaudia El Dursi w ostatnim czasie przyjęła zaproszenie do programu Kuby Wojewódzkiego. Zaraz po emisji spłynęła na nią fala hejtu, a fani mówili nawet, że są zawiedzeni jej postawą. Klaudia wówczas wspominała między innymi o doborze imienia dla jej syna, który pierwotnie miał mieć na imię Alladyn, jednak ostateczny wybór padł na imię - Jaś. To właśnie jej młodszy syn w tym roku podejdzie do pierwszej komunii świętej. Niedawno Klaudia El Dursi wspominała, że przygotowanie do tego ważnego dnia przyprawia ją o zawrót głowy:

Powiem wam, że z tą komunią Jasia to nie są proste rzeczy... Wracam właśnie ze spotkania z organizatorką i dekoratorką i głowa mi pęka od podejmowania decyzji. Z jednej strony chęć zadowolenia wszystkich gości i zadbanie o ciekawą oprawę jest wielka, a z drugiej strony, gdzie jest granica, żeby nie przesadzić - mówiła wówczas na InstaStory.

Teraz wygląda na to, że wszystko jest już gotowe i właśnie dlatego prowadząca "Hotel Paradise" mogła w końcu pokazać zaproszenia, jakie wybrała na ten ważny dla jej rodziny dzień.

To nie czas na siedzenie w telefonie, WIEM, ale właśnie przyszły zaproszenia i są takie piękne, że musiałam - przyznała Klaudia El Dursi.

Faktycznie zaproszenia na pierwszą komunię świętą Jasia są piękne. Kobieta zdecydowała się na jasną kolorystykę, wpadającą w odcień beżu. Klaudia El Dursi zasłoniła oczywiście większość danych, czyli datę ceremonii oraz miejsce, w którym odbędzie się uroczysty obiad, jednak zapomniała o adresie kościoła, w którym odbędzie się komunia. Okazuje się więc, że Jaś przyjmie sakrament w Bazylice pw. św. Wincentego A Paulo.

Podobają Wam się zaproszenia, jakie wybrała Klaudia El Dursi?

