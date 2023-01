Katarzyna Cichopek zaliczyła wpadkę? "Skąd te plamy?" - dopytują fani

Druga edycja programu "You Can Dance. Nowa generacja" zbliża się wielkimi krokami, a w ostatnich tygodniach głośno było wokół nowego składu jury oraz nowej prowadzącej. Teraz według najnowszych medialnych doniesień podjęto ostateczne decyzje w tej sprawie. Kto zatem będzie oceniał uczestników? Czy Katarzyna Cichopek ostatecznie znalazła się w składzie jurorskim? Sprawdźcie szczegóły! "You Can Dance. Nowa generacja": Kto zasiądzie w jury i poprowadzi program? Pierwsze informacje o wielkich zmianach w "You Can Dance. Nowa generacja" , pojawiły się miesiąc temu. Wówczas okazało się, że w jury nie zobaczymy już brata Małgorzaty Rozenek , Miszy Kostrzewskiego oraz Klaudii Antos. Następnie dużo mówiło się o udziale Katarzyny Cichopek w nowej edycji "You Can Dance. Nowa generacja" , bo według medialnych doniesień, to właśnie ona miała zasiąść w jury. Nie zabrakło również plotek wokół prowadzącej "You Can Dance", Idy Nowakowskiej, która miała rozstać się z tą rolą , by zasiąść w jury obok Cichopek i Egurroli. Jak właśnie poinformował portal Plotek.pl, plotki okazały się prawdziwe i w nadchodzącej, drugiej edycji tanecznego show dedykowanego dla najmłodszych, w jury zobaczymy Katarzynę Cichopek , Idę Nowakowską oraz Agustina Egurrolę ! - Negocjacje trwały do samego końca, ostatecznie jednak postanowiono, że trzecim jurorem, obok Agustina i Idy, zostanie Kasia Cichopek, która od lat związana jest z tańcem - cytuje swoje źródło portal Plotek.pl Zobacz także: "You Can Dance": Klaudia Antos żegna się z programem i komentuje wybór Katarzyny Cichopek na jurorkę! Kto zatem zastąpi Idę Nowakowską w roli prowadzącej? Według ustaleń wyżej wymienionego portalu, ma być to... Edyta Herbuś ! Jak wiadomo, Herbuś ma nie tylko doświadczenie taneczne, ale także...