"Love Island 7": Widzowie apelują: "Zabierzcie im alkohol". Głos zabrała Alicja 

Widzowie "Love Island" w emocjach obserwują, co aktualnie dzieje się w programie. Zastanawiają się, jak będzie wyglądał finał 7. edycji, skoro uczestnicy udowadniają, że nie są w stanie stworzyć żadnej, porządnej relacji. Apelują do produkcji:

Zabierzcie im alkohol.

Do tego typu komentarzy odniosła się nawet Alicja, która jeszcze przed kilkoma odcinkami tworzyła relację z Mateuszem:

Alkoholu tam nie dostawałam, żeby się upić. A szkoda 😂

Alicja aktualnie już nie żałuje relacji z Mateuszem?

"Love Island 7": Alicja o zachowaniu Mateusza i alkoholu w programie

Początkowo w "Love Island" największe emocje budziło zachowanie Alicji. Po jej odejściu jednak, kiedy Mateusz ponownie został singlem, oglądający go nie poznają. Uczestnik nie zamierza ograniczać się we flircie. Niedawno Alicja skomentowała zachowanie Mateusza w "Love Island", przyznając, że "nie wie, co on ma w głowie". Teraz odpowiedziała jednak na zarzuty widzów, którzy apelują do produkcji, by ograniczyć uczestnikom alkohol dostępny w willi. Uczestniczka podkreśliła, że nie mieli w programie dostępu do dużej ilości alkoholu, tak jak wydaje się to oglądającym:

Wszyscy piszecie, że "za dużo alkoholu dali". Chciałabym, żeby to była prawda, bo wtedy miałoby to jakiś sens. Niestety alkoholu tam nie zostawaliśmy. Od czasu do czasu dosłownie odrobina prosecco, żeby tylko "coś" było w kieliszkach. Także tutaj na to, co się dzieje winy na alkohol niestety nie można zrzucić. A szkoda 💔

Instagram @alicja.ostrouch

Internauci aktualnie nie mają litości dla uczestników, za to, co dzieje się w "Love Island". Są przerażeni faktem, że za kilka tygodni powinien odbyć się finał, a na tę chwilę, nikt na niego nie zasługuje. Przed uczestnikami jeszcze "Casa Amor", które do tej pory było sprawdzianem dla relacji, które do tej pory budowane były w show:

- Zabierzcie im alkohol.

- O tak, co oni tam tak dużo piją. To ma być program o szukaniu miłości, czy lizaniu się i zmienianiu partnera co odcinek.

- Alicja przed chwilą dodała na story, że nie dostają alkoholu... Ale po chwili skasowała tę wiadomość.

- Ja niestety alkoholu tam nie dostawałam, żeby się upić. A szkoda 😂 - podkreśliła w komentarzach na profilu "Love Island" Alicja.

A wy nadążacie za tym, co dzieje się na "Wyspie miłości"?

