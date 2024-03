Hanna Turnau, którą widzowie "M jak miłość" znają jako Sylwię Kostecką, ostatnio wybrała się do Zakopanego, aby wykorzystać ostatnie tygodnie sezonu narciarskiego i pospacerować po górskich szlakach. Aktorka wybrała się też na spacer po Krupówkach, co jest niemal obowiązkowym elementem wizyty w Zakopanem i tam spotkała ją dość nieprzyjemna sytuacja. Gwiazda serialowego hitu Dwójki zachowała zimną krew, choć nie było to łatwe. Nie uwierzycie, co powiedział jej człowiek w przebraniu Misia z Krupówek...

Reklama

Gwiazda "M jak miłość" naraziła się Misiowi z Krupówek. Co tam się stało?

Hanna Turnau opublikowała w mediach społecznościowych nagranie wprost z zakopiańskich Krupówek i znalazł się na nim biały Miś, który uchodzi za jedną z atrakcji stolicy polskich Tatr. Szybko okazało się, że mężczyzna w stroju Misia nie jest w najlepszym humorze i zażądał od aktorki zapłaty za to, że będzie widoczny na nagraniu.

Halo, nie ma tak! Chcecie, to sobie zapłaćcie i foto nie ma sprawy. (...) Obojętnie czy nagrywasz, czy cokolwiek. My tutaj stoimy i chcesz z nami, to zapłać nam powiedział poważnym tonem mężczyzna w przebraniu

Hanna Turnau zaczęła się tłumaczyć, że tylko nagrywa krótką relację, ale ostatecznie zrezygnowała z dalszej rozmowy i powiedziała tylko:

Zakopane to jest bardzo sympatyczne miasto

Nagranie gwiazdy "M jak miłość" w dobę wyświetlono ponad 5 milionów razy i już stało się hitem w sieci. Hanna Turnau zachowała spokój i z dystansem podeszła do całej sytuacji. Jak się okazuje, aktorka jest rodowitą zakopianką i doskonale zna klimat tego miasta.

Zobacz także

Chciałam powiedzieć tym, co nie wiedzą, że jestem Zakopianką z krwi i kości. I Zakopane to nie tylko chamski pseudo miś (ten prawdziwy, kulturalny, stoi przy oczku) dodała aktorka.

Instagram @hanna_turnau

Jak się szybko okazało, mężczyzna przebrany za kultowego Misia z Zakopanego poniósł konsekwencje swojego zachowania. Mężczyzna nie miał pozwolenia na tego typu pracę i został ukarany mandatem.

Instagram @hanna_turnau

Aktorka jest pod wrażeniem ilości odsłon jej nagrani i nie może uwierzyć w to, że ta sytuacja wzbudziła aż taki odzew ze strony internautów.

Instagram @hanna_turnau

Reklama

Zobacz także: Hanna Turnau czyli Sylwia Kostecka z "M jak miłość". Czy jest rodziną Grzegorza Turnaua?