Pietruszka i pasternak to rośliny należące do rodziny selerowatych. Pietruszka jest dużo bardziej aromatyczna, słodsza, o mniej wysublimowanym smaku niż pasternak. Pasternak ma dużo większy korzeń. Warzywa najłatwiej rozróżnić, zwracając uwagę na liście.

Pietruszka w Anglii jest niemal niedostępna – zastępuje ją pasternak. Ten zamiennik pietruszki jest bardziej opłacalny w uprawie, więc nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują niewiedzę konsumentów i sprzedają im tańszy produkt jako pietruszkę. Pasternak jest także łatwiej magazynować.

Podobieństwa między pietruszką a pasternakiem

Korzenie obu roślin są jadalne i wyglądają bardzo podobnie. Jedzenie obu warzyw jest korzystne dla zdrowia, zawierają dużo witamin i minerałów: potasu, żelaza, magnezu, wapnia. Obie rośliny usprawniają trawienie i działają moczopędnie.

Różnice między pietruszką a pasternakiem

Liście pietruszki mają ciemnozielony kolor i są gładkie, zaś nać pasternaku jest jaśniejsza i ma włoski. Pietruszka ma również mniejsze korzenie. Warto zwrócić uwagę także na miejsce wyrastania naci – pasternak, w przeciwieństwie do pietruszki ma w tej okolicy lekkie wgłębienie z ciemną obwódką. Pietruszka ma bardziej intensywny smak i kwitnie na biało, zaś jej kuzyn – na żółto. Pietruszka ma więcej nasion, które są mniejsze – około 900 w jednym gramie, pasternak – 300. Ten ostatni ma więcej kalorii – 55 w 100 gramach, zaś w korzeniu pietruszki znajduje się 38 kalorii. Pietruszka ma więcej witaminy C i kwasu foliowego niż pasternak, który zawiera z kolei więcej błonnika (4,9 grama, zaś pietruszka 3,3 gramy) i mniej sodu.

Przepisy z użyciem pasternaku

Pasternak ma przyjemny zapach i słodkawy smak – podobny do marchwi. Można go jeść samodzielnie, dodawać do sałatek i surówek, a także stosować jako zamiennik ziemniaków. Warzywo połączone z batatami świetnie smakuje jako zupa, zaś podane z wędzonym boczkiem będzie doskonale smakowało z tagliatelle (włoskim makaronem).