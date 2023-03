Seriale podobne do „SKAM”, czyli odważnie i kontrowersyjnie o nastolatkach

Jeśli skończyliście historię licealistów z Oslo i szukacie seriali podobnych do „SKAM”, mamy dla was kilka interesujących tytułów. Te serie nie tylko przenoszą w czasie, ale także poruszają trudne, często kontrowersyjne tematy jak uzależnienia czy traumy.

Nic dziwnego, że po obejrzeniu ostatniego odcinka fani szukają seriali podobnych do „SKAM”. Norweska produkcja o grupy uczniów ze szkoły w Oslo okazała się strzałem w dziesiątkę. Hit doczekał się także m.in. niemieckiej, francuskiej, włoskiej oraz hiszpańskiej wersji. Opowieści o nastolatkach nadal cieszą się wielką popularnością – szczególnie te, które nie pokazują dojrzewania w cukierkowy sposób i dotykają też bolesnych kwestii. Twórcom tych seriali nie zabrakło odwagi. Wystarczy spojrzeć na „Euforię”, która wręcz zasypuje nas widokiem narkotyków i scen seksu. Natomiast „Rzymskie dziewczyny” to kontrowersyjna historia uczennic oferujących usługi seksualne starszym i wpływowym mężczyznom.

Widzowie szukający seriali podobnych do „SKAM” mają do wyboru mnóstwo tytułów, odkąd Netflix zaczął inwestować w serie o nastolatkach. „Ruchome piaski” to – podobnie jak „SKAM” – produkcja ze Skandynawii. Tym razem jednak przenosimy się do Szwecji, gdzie w prywatnym liceum dochodzi do szkolnej masakry. Akcja rozpoczyna się od feralnego dnia, który sprawia, że życie Mai Norberg (Hanna Ardéhn) zmienia się na zawsze. Dziewczyna jako jedyna przeżyła strzelaninę, którą rozpętał jej chłopak, Sebastian Fagerman (Felix Sandman). Choć bohaterka jest w wyraźnym szoku, duża część społeczeństwa nie jest przekonana, czy rzeczywiście była ofiarą, a może jednak wspólniczką zamachowca, który również ginie podczas tragedii.

Oglądając serial, śledzimy relację Mai i Sebastiana. Ona jest cichą, nieśmiałą dziewczyną ze zwyczajnego domu. On jest beztroskim, brawurowym nastolatkiem z bogatej rodziny, który imponuje wszystkim uczennicom. Rodzice Mai są nieco speszeni, gdy ojciec Sebastiana zaprasza ich na swój luksusowy jacht. Jednak szybko zaczynamy dostrzegać, że chłopak wychowuje się w dysfunkcyjnym środowisku, w którym dominują przemoc, używki i toksyczna męskość. Z każdym odcinkiem obserwujemy, jak związek tych dwojga staje się coraz bardziej niebezpieczny.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Jeśli nie wyobrażacie sobie weekendu bez teen drama i szukacie seriali podobnych do „SKAM”, to musicie obejrzeć „Skins”. Ta trwająca siedem sezonów seria o brytyjskich nastolatkach stała się już kultowa. Produkcja pokazuje życie młodzieży, nie bojąc się zahaczać o trudne i często kontrowersyjne tematy. Tytuł serialu pochodzi od słowa, którym w angielskim slangu określa się bibułkę do skręcania jointów oraz papierosów. Jednak historia Tony’ego, Chrisa, Cassie, Effy, Sida, Michelle, Maxxie’ego, Anwara i Jal to nie tylko opowieść o kumplach, którzy zabijają czas, biorąc używki. „Skins” wciąga nas do złożonego świata każdego z bohaterów i pokazuje problemy, z jakimi muszą się mierzyć. Twórcy poruszają takie wątki jak zaburzenia odżywiania, uzależnienia, depresja oraz wiele innych kwestii. W serii zobaczymy takie gwiazdy jak Nicholas Hoult („Wielka”), Joe Dempsie („Gra o tron”), Dev Patel („Slumdog. Milioner z ulicy”), Daniel Kaluuya („Uciekaj!”) czy Hannah Murray („Gra o tron”).

Serial jest dostępny na Netfliksie

W ostatnich latach twórcy produkcji o nastolatkach coraz śmielej eksploatują temat cielesności i seksualności młodych ludzi, więc jeśli szukacie seriali podobnych do „SKAM” pod względem poruszanych kwestii, „Sex Education” to pozycja obowiązkowa. Już po pierwszych odcinkach widzowie pokochali opowieść o Otisie (Asa Butterfield), nastoletnim prawiczku, który jest wychowywany przez cenioną seksuolożkę Jean (fantastyczne odświeżenie kariery Gillian Anderson). Choć chłopak nie ma doświadczenia, to okazuje się, że jego wiedza teoretyczna jest imponująca. Wszystko przez to, że bohater słuchał rozmów swojej mamy z klientami. Wraz ze zbuntowaną i niezbyt lubianą Maeve (Emma Mackey) postanawia udzielać porad innym uczniom miejscowego liceum i zrobić na tym biznes. W serialu poznajemy również m.in. przyjaciela Otisa, Erica (Ncuti Gatwa), który jest prześladowany przez szkolnego osiłka, Adama (Connor Swindells). Ten drugi natomiast ma problemy z dominującym ojcem i dyrektorem liceum, Michaelem (Alistair Petrie). Seria pokazuje odkrywanie siebie przez nastolatków, a przy tym czasem bawi, innym razem wzrusza.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Wśród seriali podobnych do „SKAM” znajdziemy również „Euforię”. To z pewnością jedna z najbardziej kontrowersyjnych i odważnych serii ostatnich lat. Fakt, że już w pierwszym odcinku widzimy jakieś trzydzieści penisów, mówi wiele. Jednak to nie rozbierane sceny są mocą tej produkcji, ale historia głównej bohaterki, Rue. Grana przez dawną gwiazdę Disneya, Zendayę nastolatka wraca do szkoły po odwyku. Okazuje się, że 17-latka niemal nie straciła życia. Jednak najwyraźniej nie ma zamiary zerwać z nałogiem. Po śmierci ojca nie radzi sobie z codziennością. Jej rzeczywistość nabiera kolorów, gdy poznaje transseksualną dziewczynę, Jules (Hunter Schafer). Nowa uczennica też ma za sobą trudne doświadczenia. W serii zobaczymy także młode gwiazdy: Jacoba Elordiego, Sydney Sweeney oraz Alexę Demie. „Euforia” to nie tylko angażująca emocjonalnie opowieść o świecie nastolatków, w którym roi się od niebezpieczeństw, ale także niesamowita uczta wizualna. Jeśli lubicie mocne produkcje, dla których nie ma tabu, polecamy wam naszą listę sieriali dla dorosłych.

Serial jest dostępny na HBO Max

Niektórym twórcom teen drama, odpowiedzialnych za seriale podobne do „SKAM” mocno oberwało się od krytyków. „Rzymskim dziewczynom” zarzucano promowanie pracy seksualnej nastolatek poprzez ukazywanie ich życia w zbyt cukierkowy sposób. Ale pierwsza oryginalna włoska seria Netflixa nie ubarwia życia bohaterek. Rzeczywistość Chiary (Benedetta Porcaroli) i Ludoviki (Alice Pagani) daleka jest od wspaniałej. Obie dziewczyny uczą się w prywatnym liceum dla dzieci z bogatych rodzin. Pierwsza to na pierwszy rzut oka poukładana i grzeczna uczennica, druga jest trochę zamknięta, a z powodu pewnego nagrania za plecami rówieśnicy nazywają ją „zdzirą”. W szkole, w której nikt nie jest anonimowy, pojawia się Damiano (Riccardo Mandolini) – zbuntowany chłopak, diler, w ogóle nie pasujący do nowego środowiska. Ludovika i Chiara mają rodzinne problemy w domu, które zagłuszają podczas nocnych zabaw. Oferta dotrzymywania towarzystwa starszym facetom daje bohaterom iluzję kontroli nad własnym życiem i niezależności.

„Rzymskie dziewczyny” jest inspirowany prawdziwą historią nastoletnich pracownic seksualnych z Rzymu, które były opłacane nawet przez polityków. Gdy sprawa wyszła na jaw, Wiecznym Miastem wstrząsnął ogromny skandal. W konsekwencji włoski sąd skazał kilka osób za handel seksualny. Do więzienia trafiły nawet matki obu nieletnich dziewczyn.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Fanom seriali podobnych do „SKAM” hiszpańska teen drama spadła z nieba. „Szkoła dla elity” powinna zadowolić wszystkich, nawet najbardziej wymagających wielbicieli tego gatunku. Twórcy produkcji przenoszą nas do świata problemów nastolatków z domieszką kryminału i thrilleru. Dostajemy morderstwo, dochodzenie i retrospekcje, dzięki którym poznajemy złożone relacje bohaterów oraz wydarzenia doprowadzające do tragicznego punku. Oprócz tego w serii przewijają się takie tematy jak mniejszości etniczne, nierówności klasowe, seksualność, dojrzewanie i choroby. Czego chcieć więcej?

Samuel, Christian i Nadia to nowi uczniowie, którzy trafiają do szkoły dla wyższych sfer. Pierwszy poza nauką zajmuje się utrzymywaniem rodziny, a jego brat dopiero co wyszedł z więzienia. Dla drugiego priorytetem jest tylko zabawa. Natomiast dziewczyna zamykająca to trio jest muzułmanką, która chce zdobyć dobre wykształcenie i zapracować na szacunek rodziców. Obecność tej pochodzącej z biedniejszego środowiska trójki niezbyt podoba się pozostałym nastolatkom. Gdy dochodzi do morderstwa, życie w szkole Las Encinas zostaje wywrócone do góry nogami. W produkcji zobaczymy gwiazdy dobrze znane nam z „Domu z papieru”: Miguela Herrána oraz Jaime’a Lorente. Skoro jesteście fanami historii z morderstwem w tle, spodoba wam się też nasza lista seriali kryminalnych Netflixa.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Jeśli szukacie seriali podobnych do „SKAM” albo wcześniej polecanej przez nas „Euforii”, seria Luki Guadagnino („Tamte dni, tamte noce”) raczej przypadnie wam do gustu. Po raz kolejny HBO udowadnia, że do teen drama podchodzi nieco inaczej niż Netflix. Produkcje stacji chcą jak najbardziej wiarygodnie pokazać obraz nastolatków, skupiając się na problemach, doświadczeniach i wchodzeniu w dorosłe życie młodzieży.

Do zlokalizowanej we Włoszech amerykańskiej bazy wojskowej przybywa trójka nowych rezydentów: Fraser Wilson, jego biologiczna matka Sarah oraz jej żona Maggie. Mama nastolatka ma przejąć dowodzenie nad garnizonem, co niezbyt podoba się jej synowi. Jednak gdy chłopak poznaje w szkolę sąsiadkę o imieniu Catilin Poythress, zmienia zdanie. Między tą dwójką szybko rodzi się przyjaźń. Widzowie przyglądają się, jak bohaterowie poszukują swojej seksualnej i płciowej tożsamości.

Serial jest dostępny na HBO Max

Hurtowa produkcja teen dram sprawia, że fani seriali podobnych do „SKAM” nie mają łatwo. Coraz trudniej jest wyszperać z bibliotek serwisów VOD pozycję, która zatrzymałaby nas na dłużej. Na szczęście w 2022 roku pojawił się „Tego lata stałam się piękna”. Być może nie jest to kandydat to prestiżowych nagród, ale w swoim gatunku ta seria naprawdę trzyma poziom. To odcinkowa ekranizacja pierwszej części młodzieżowej serii „Lato” autorstwa Jenny Han („Do wszystkich chłopców, których kochałam”).

Pochodząca z niezbyt zamożnej rodziny Belly raz do roku wyjeżdża ze swoją mamą, pisarką oraz starszym bratem na wakacje do Susannah, najlepszej przyjaciółki matki. Lato na półwyspie Cape God, gdzie jest pełno jachtów, luksusowych posiadłości i bogatych dzieciaków, to dla Belly odskocznia do codzienności. Te lato będzie jednak jeszcze bardziej niezwykłe. Bohaterka, która przeszła metamorfozę i stała się dojrzewająca nastolatką, wpada w oko starszym synom Susannah.

Conrad, w którym skrycie podkochuje się Belly, to nieco gburowaty i zamknięty w sobie chłopak. Gdy nie odwzajemnia jej uczuć, dziewczyna postanawia zaryzykować i flirtuje z jego bratem, Jeremiah. Jak skończy się taka zabawa emocjami?

Serial jest dos†peny na Amazon Prime

Wśród seriali podobnych do „SKAM” znajdziemy sporo oryginalnych produkcji, których twórcy postanowili nieco bardziej namieszać przy scenariuszu i kreowaniu bohaterów. I tak dostaliśmy Sama z „Atypowego”. Nastolatek czuje presję, by wreszcie dojrzeć. Uważa, że najlepszą drogą do dorosłości będzie wejście w związek. Chłopak czuje, że dziewczyna rozwiąże wszystkie jego problemy. Jak sam powtarza, chce wreszcie zobaczyć cycki. To zadanie byłoby może łatwiejsze, gdyby Sam nie był w spektrum autyzmu. Bohater dużą część czasu spędza we własnej głowie, lawirując między strumieniem świadomości. To sprawia, że nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi jest dla niego wyzwaniem. Nastolatek ma też swoje niecodzienne zainteresowania – kocha pingwiny i Antarktydę. Jednak poznając kolejne postaci produkcji, zarówno Sam, jak i widzowie przekonują się, że każdy ma swoje dziwactwa. Ta rola sprawiła, że fani pokochali Keira Gilchrista. O tej serii pisaliśmy też w naszym zestawieniu najlepszych seriali Netflixa.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Jeśli szukacie więcej seriali podobnych do "SKAM", to poniżej prezentujemy listę tytułów, które z pewnością was przyciągną.