Małgorzata, choć od prawie czterdziestu lat mieszka we Włoszech, w sercu niezmiennie nosi Polskę. Regularnie odwiedza ojczyznę i posiada mieszkania w Warszawie. Jej życie pełne było pasji i przygód – w młodości była tancerką estradową, występowała na kontrakcie w Japonii i organizowała programy wieczorne na legendarnym liniowcu "Stefan Batory".

Co wiemy o Gosi z "Sanatorium miłości"?

Trzy lata temu uczestniczka nowej edycji "Sanatorium miłości" - Gosia pożegnała swojego męża, Włocha, z którym spędziła wiele lat. Przez blisko dwie dekady opiekowała się ukochanym, który zmagał się z chorobą Alzheimera i Parkinsona. Choć nie było to łatwe, towarzyszyła mu aż do ostatnich chwil, dając mu swoje wsparcie i miłość. Jest matką dwojga dzieci i babcią jednej wnuczki. Po śmierci męża nie szukała nowej miłości, ale w końcu doszła do wniosku, że chciałaby podzielić się z kimś swoją samotnością. Marzy o relacji z Polakiem – najlepiej szczupłym, wysportowanym, miłym i dobrym człowiekiem.

Gosia to kobieta pełna energii i charyzmy. Szczerze przyznaje, że bywa obrażalska, mówi to, co myśli, a jej poczucie humoru nierzadko zahacza o sarkazm. Lubi żartować i nie boi się mówić wprost.

Rok temu wysłała swoje zgłoszenie do programu "Sanatorium miłości", ale nie udało jej się zakwalifikować. Teraz ponownie pojawia się szansa na znalezienie przyjaźni, a może nawet czegoś więcej. Czy los tym razem okaże się dla niej łaskawy? Czas pokaże!

Gosia z "Sanatorium miłości" opowiedziała nam o sobie

My również postanowiliśmy poznać Gosię i zadać jej kilka pytań. Nie zabrakło pytania o to jak teraz wygląda życie Gosi? Uczestniczka "Sanatorium miłości" zdradziła nam, że stara się chwytać każdy dzień. Dodatkowo wyjawiła, że jej życie nie było usłane płatkami róż. Małgorzata zdradziła, że wychowała dziecko swojego męża, który kiedy go poznała, był wdowcem. Wyjawiła, że usłyszała od córki jakiś czas temu następujące słowa:

Pamiętaj, że ty zasługujesz na wszystko najlepsze na świecie.

Reakcja Gosi po tych oto słowach wzrusza do łez.

Co jeszcze zdradziła nam Gosia? Zobaczcie sami w wideo!

