Ostatnio w życiu Izy Krzan sporo się dzieje, a to za sprawą przejścia do TVN-u. Czy oprócz nowej pracy planuje również rewolucje w życiu osobistym? Fani od pewnego czasu dopytują ją o powiększenie rodziny. Zapytaliśmy więc prezenterkę wprost o to, jaki ma stosunek do takich komentarzy. Wyjawiła nam, kiedy zostanie mamą!

Izabella Krzan o powiększeniu rodziny

Izabella Krzan już kilka dobrych lat temu zaistniała na szklanym ekranie w roli prezenterki, szybko zdobywając tym samym uznanie w oczach widzów. Do niedawna mogliśmy oglądać ją w Telewizji Polskiej, natomiast od jesieni celebrytka będzie pojawiać się na łamach TVN-u. Za kulisami prezentacji jesiennej ramówki udało nam się z nią porozmawiać i wypytać o kilka istotnych kwestii.

Nie da się ukryć, że od pewnego czasu internauci coraz śmielej wypytują Izę o powiększenie rodziny. Jak wiadomo, ta jest szczęśliwie zakochana, ale czy już myśli o byciu mamą? Nie pozostawiła wątpliwości. Wyznała również, jak podchodzi do tego typu wpisów.

Raczej nie czytam tych komentarzy bardzo jakoś nagminnie i staram się omijać je, jeśli są takie, żeby tylko stworzyć mi jakąś nieprzyjemność. A prawda jest taka, że każdy ma swoje życie, nie każdy nim zarządza

Izabella Krzan podkreśliła także, że jest szczęśliwa ze swoim partnerem i myśli o dzieciach. Kiedy więc chciałaby zostać mamą? Obejrzyj wideo i przekonaj się, co nam zdradziła!

