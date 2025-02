Laura Zawadzka z "Love Island" postanowiła przerwać milczenie i w gorzkich słowach podsumowała swój ostatni związek i eks partnera. Oświadczenie w tej sprawie pojawiło się na jej InstaStories. Padły mocne słowa.

Laura Zawadzka wystąpiła w czwartej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości", emitowanego w 2021 roku. Do programu dołączyła w etapie Casa Amor, gdzie nawiązała relację z Arkadiuszem Kapuścińskim. Arek, zauroczony Laurą, zakończył dla niej wcześniejszą relację z Aleksandrą. Jednak ich związek nie przetrwał próby czasu i po opuszczeniu programu para się rozstała.

Po zakończeniu przygody z "Love Island" Laura zaczęła rozwijać swoją karierę w mediach społecznościowych. Obecnie jej instagramowy profil, na którym dzieli się fragmentami swojego życia, obserwuje ponad 100 tys. internautów.

Po programie Laura związała się ze znanym fotografem, z którym we wrześniu 2023 roku powitała na świecie córkę, Zoję. Niestety, w styczniu 2025 roku Laura z "Love Island" poinformowała o rozstaniu z partnerem, podkreślając, że była to jej decyzja i obecnie przechodzi przez bardzo trudny okres w życiu.

Teraz postanowiła przerwać milczenie i opublikowała obszerne oświadczenie w swoich social mediach, w którym uderza w swojego eks partnera. Padły mocne słowa i zarzuty.

Laura Zawadzka z "Love Island" w swoim oświadczeniu opublikowanym na Instagramie zdecydowała się opowiedzieć fanom o przeżyciach z ostatniej relacji. Jak twierdzi, przez ostatnie lata "tkwiła w czymś, co niszczyło ją kawałek po kawałku", a piękne życie, które pokazywała na Instagramie, było tylko iluzją.

Wielu z Was zna mnie stąd, z internetu, z moich rolek, z mojego codziennego pięknego życia. A prawda była taka, że od lat tkwiłam w czymś, co niszczyło mnie kawałek po kawałku. W czymś, co odbierało to, co najważniejsze - moją godność, moje poczucie wartości, moją wiarę w siebie.

- zaczęła Laura