By zdobyć pieniądze na założenie firmy z Unii Europejskiej należy złożyć odpowiednie wnioski i przejść wszystkie etapy rekrutacji. Unia Europejska oferuje nawet do 40 tysięcy złotych na założenie własnej działalności.

Reklama

Dofinansowanie z Kapitału Ludzkiego lub mikropożyczka

Dofinansowanie z Unii Europejskiej można uzyskać z kilku programów unijnych, a najpopularniejszy z nich to Kapitał Ludzki. Dotację z tego programu może uzyskać osoba niezarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna. Ponadto osoba ubiegająca się o fundusze nie może przez 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku prowadzić własnej działalności gospodarczej. Unia Europejska oferuje jednorazowo 40 tysięcy złotych, a każdego miesiąca przez rok można otrzymywać dodatkowe wsparcie pomostowe, czyli 1000 złotych na ZUS lub czynsz.

Drugą formą unijnej pomocy jest mikropożyczka, dzięki której można uzyskać maksymalnie 50 tysięcy złotych. Pożyczka jest nisko oprocentowana, a jej spłatę można zawiesić nawet na rok, nie ponosząc dodatkowych opłat. Aby dostać dofinansowanie należy ustanowić zabezpieczenie przez hipotekę, zastaw, czy poręczenie banku. Wnioski dotyczące dofinansowania można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Reklama

Etapy rekrutacji w dotacjach unijnych

Na samym początku należy przejść rekrutację, która składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to wypełnienie, przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostarczenie dokumentów, a drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna. Po pozytywnym zakończeniu etapów jesteśmy kierowani na szkolenia doradcze. Dopiero po przejściu szkolenia należy złożyć wniosek o dotację bądź mikropożyczkę, a do niego dołączyć biznesplan. Całość i pomysł na biznes ocenia komisja. Jeśli przydzieli pożyczkę pozostanie tylko podpisanie umowy. Właściciele firm, którzy ubiegają się o fundusze z Unii Europejskiej nie muszą oddawać przyznanych pieniędzy, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo utrzyma się przez rok na rynku pracy. Dotacja unijna nie przysługuje osobom, które już prowadzą jedną działalność gospodarczą.