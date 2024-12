W 2024 roku zgodnie z obowiązującym prawem o ograniczeniu handlu w niedziele, tylko dwie niedziele w grudniu zostały uznane za handlowe. Jedna z nich odbyła się 15 grudnia, a kolejna to 22 grudnia 2024 roku. Oznacza to, że sklepy będą otwarte w tę niedzielę, co umożliwi Polakom zrobienie ostatnich zakupów przed świętami. Przepisy te są szczególnie ważne w okresie przedświątecznym, kiedy to klienci najczęściej korzystają z dodatkowych dni na uzupełnienie zapasów i zakup prezentów. W pozostałe niedziele miesiąca, sklepy będą zamknięte z wyjątkiem placówek, które są wyłączone z zakazu handlu, takich jak Żabka czy punkty prowadzone przez właścicieli. W jakich godzinach zrobimy zakupy?

Reklama

Czy 22 grudnia sklepy będą otwarte? W jakich godzinach można zrobić zakupy?

W okresie przedświątecznym, zarówno w niedziele handlowe, jak i w inne dni, sieci handlowe jak Lidl, Biedronka czy Aldi wydłużają godziny otwarcia swoich sklepów. W tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, większość sklepów będzie otwarta od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora. Warto pamiętać, że konkretne godziny otwarcia mogą różnić się w zależności od lokalizacji, dlatego warto sprawdzić informacje na stronach internetowych poszczególnych sieci.

Dzięki niedzielom handlowym klienci mają większą elastyczność w planowaniu zakupów, unikając największego tłoku w godzinach szczytu. Ostatnia niedziela przed świętami Bożego Narodzenia czyli 22 grudnia to niedziela handlowa. Tego dnia wszystkie sklepy będą otwarte, a godziny otwarcia są uzależnione od lokalizacji. Niektóre sklepy sieci Biedronka będą otwarte nawet w godzinach 6.00-23.00, z kolei Lidl będzie czekał na klientów zazwyczaj do 21.00, ale niektóre sklepy będą otwarte do 19.00, a inne do 22.00.

Godziny otwarcia dyskontów w Wigilię

Wigilia, przypadająca w tym roku na wtorek, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ale zgodnie z tradycją sklepy zamykają się wcześniej. Popularne sieci handlowe planują funkcjonować w ograniczonych godzinach:

Lidl, Biedronka, Aldi, Carrefour, Kaufland, Auchan : sklepy tych sieci będą otwarte do około godziny 13:00 lub 14:00.

: sklepy tych sieci będą otwarte do około godziny 13:00 lub 14:00. Żabka: placówki będą działać w godzinach ustalonych przez franczyzobiorców, często od rana do godzin popołudniowych.

Reklama

Grudzień 2024 roku oferuje dwie niedziele handlowe – 15 oraz 22 grudnia, które pozwolą Polakom na spokojne przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W Wigilię sklepy będą otwarte jedynie do wczesnych godzin popołudniowych i chodzi o godzinę 14.00, dlatego warto dobrze zaplanować zakupy. W przypadku mniejszych sklepów, takich jak Żabka, godziny otwarcia będą uzależnione od decyzji właścicieli.