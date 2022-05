Eurowizja 2022: szykuje się skandal z głosowaniem? Unia Nadawców pisze o "próbach manipulowania"

To moment, na który fani muzyki nie tylko w Europie czekają cały rok! W sobotni wieczór wyłoniono zwycięzców 66. Konkursu Piosenki w Eurowizji. Emocje były tym większe, że na scenie w Turynie mogliśmy oglądać rewelacyjnego reprezentanta Polski - Krystiana Ochmana. Jak mu poszło? Niestety, trochę poniżej oczekiwań polskiej publiczności! Zwycięzcą Eurowizji 2022 została Ukraina i Kalush Orchestra z utworem Stefania! Wam też najbardziej podobał się ten występ? Kto wygrał Konkurs Eurowizji 2022? Po wtorkowych i czwartkowych ćwierćfinałach wyłoniono 25 finalistów, którzy zaprezentowali się na scenie w sobotni wieczór w wielkim finale Eurowizji 2022. Wśród nich z pewnością najmocniej trzymaliśmy kciuki za rewelacyjnego Krystiana Ochmana , który zdobył serca widzów na całym kontynencie świetnym wykonaniem piosenki "River". Jego półfinałowy występ zachwycił zagranicznych fanów do tego stopnia, że na oficjalnym facebookowym fanpage'u Eurowizji to on dostał najwięcej komentarzy i polubień, a porównywano go nawet do samego Andrei Bocellego! Krystian Ochman dziś występował pod koniec stawki, jako 23. reprezentant . Ale jeszcze przed finałem był wymieniany w gronie faworytów całego konkursu, stąd nadzieje były ogromne. Zobacz także: Eurowizja 2022: Występ Krystiana Ochmana podczas drugiego półfinału! WIDEO + ZDJĘCIA Największe szanse na wygraną we wszelkich zestawieniach miała jednak grupa z Ukrainy - Kalush Orchestra. W trakcie występów drugie miejsce wśród bukmacherów dawano Szwecji, trzecie Wielkiej Brytanii, czwarte Hiszpanii, a nasz Krystian Ochman znalazł się na 8. miejscu. Zakłady to jedno, a prawdziwe występy i głosowanie to zupełnie inna sprawa. Gorączka sobotniej eurowizyjnej nocy...