Piasek w pęcherzu powoduje częste parcie na mocz i ból przy oddawaniu moczu. Piasek w pęcherzu powstaje wówczas, gdy z jakiegoś powodu w pęcherzu zalega mocz. Może być też wynikiem przechodzenia przez pęcherz kamieni – jeśli są bardzo duże, osypie się z nich więcej piasku.

Proces powstawania piasku w pęcherzu

Mocz zawiera wyłowione przez nerki produkty, które powinny zostać usunięte z organizmu. Kiedy mocz nie może opuścić pęcherza albo opuszcza go niecałkowicie – tworzą się złogi w postaci piasku albo kamieni. Tendencję do tworzenia kamieni w różnych częściach układu moczowego (przeważnie zaś w nerkach) określa się mianem kamicy. Piasek w pęcherzu może być wynikiem nie tylko zastoju moczu, ale i przedostawaniem się kamieni nerkowych do wyjścia. Kamienie takie po drodze kruszą się bardzo nieznacznie, pozostawiając właśnie piasek.

Zaleganie moczu w pęcherzu tworzy piasek

Zalegający w pęcherzu mocz powoduje nie tylko zakażenia bakteryjne, ale może być przyczyną piasku w pęcherzu czy nawet kamieni. Na dolegliwości tym spowodowane narażeni są przede wszystkim mężczyźni, u których rozpoczął się rozrost prostaty. Stercz obejmuje cewkę i w miarę rozrastania zaciska się na niej, zmniejszając światło i utrudniając wypływanie moczu. Z zalegającego w pęcherzu moczu wytrącają się złogi i powodują piasek i kamienie. Mocz w pęcherzu może zalegać także u osób chorych na nowotwory, z krwiakami w obrębie miednicy, z niewydajnym wypieraczem i u kobiet podczas ciąży i połogu – w wyniku zmniejszenia zdolności mięśni odpowiedzialnych za wypychanie moczu na zewnątrz.

Leczenie piasku w pęcherzu polega na intensywnym oczyszczaniu pęcherza

Chociaż piasek w pęcherzu sprawia duży ból podczas mikcji, a ilości oddawanego moczu są niewielkie, to należy oczyszczać nerki i wspomagać ich pracę. Konieczne jest picie dużej ilości płynów nieobciążających nerek, a więc z wyłączeniem alkoholu i wysokomineralizowanej wody mineralnej. Powinno się też wesprzeć organizm poprzez przyjmowanie produktów moczopędnych – soku żurawinowego, naparów np. z pokrzywy. Doraźnie pomogą leki albo napary ziołowe o działaniu przeciwrozkurczowym – zlikwidują ból i pomogą w opróżnianiu pęcherza.