Moczopędne rośliny: owoce, zioła i warzywa powinny włączyć do diety osoby, które mają problemy z nerkami lub chcą oczyścić organizm. Jedzenie ich sprawia, że z organizmu wydalana jest większa ilość wody, a wraz z nią toksyn. Same mają też inne właściwości zdrowotne, zawierają witaminy, makro- i mikroelementy. Dzięki temu, w przeciwieństwie do farmakologicznych środków moczopędnych, nie wypłukują z organizmu tych składników, a nawet pomagają je uzupełniać.

Moczopędne owoce: agrest i truskawka

Agrest – owoce agrestu oprócz tego, że zwiększają wydalanie moczu, dostarczają żelaza, witaminy C, witaminy A, B1 i PP. Jedzenie ich wzmacnia odporność, wpływa na poprawę wyglądu skóry, włosów i paznokci. Owoce agrestu można jeść na surowo, ale też w postaci konfitur i dżemów.

Truskawka – sezon na truskawki jest najlepszym momentem, żeby rozpocząć dietę oczyszczającą lub odchudzającą. W tych czerwonych owocach oprócz witamin (C, B1, B2 i PP), cennych mikro- i makroelementów (przede wszystkim wapnia, żelaza i fosforu) znajdują się też substancje poprawiające przemianę materii: bromelina ułatwiająca trawienie białek i pektyny oczyszczające jelita z zalegających resztek pokarmu. Truskawki najlepiej jeść na surowo lub zamrozić i przyrządzać z nich koktajle. Można także przyrządzić z nich konfiturę.

Moczopędne warzywa: seler i pomidor

Seler – to aromatyczne warzywo zawiera dużo witaminy C oraz witamin z grupy B, a także fosforu, wapnia, potasu i cynku. Jedzenie selera pomaga w walce z wolnymi rodnikami, dzięki czemu zapobiega nowotworom i opóźnia proces starzenia się organizmu. Ponadto seler obniża ciśnienie i działa jak afrodyzjak. Właściwości te ma zarówno bulwa selera, jak i jego liście. Najlepszy efekt daje jedzenie świeżego selera, np. w surówkach, oraz picie soku z selera. Można go też ukisić.

Pomidory – są one niezwykle ważnym składnikiem diety oczyszczającej, ponieważ zawierają dużo potasu, który łatwo wypłukuje się wraz z moczem. Jedzenie pomidorów pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, zapobiega chorobom układu krążenia, a dzięki zawartości przeciwutleniacza, likopenu, obniża ryzyko nowotworów. Pomidory można jeść na surowo, jako dodatek do sałatek i surówek oraz kanapek, przystawkę do obiadu. Można też robić z nich przetwory: ketchup, przecier, sos, sałatki marynowane.

Moczopędne zioła: pokrzywa i rumianek

Pokrzywa – picie naparu z pokrzywy pomaga w usuwaniu z organizmu szkodliwych substancji, pomaga w leczeniu kamicy nerkowej i dny moczanowej. Surowa pokrzywa zawiera mikro- i makroelementy wzmacniające włosy i paznokcie oraz poprawiające wygląd skóry. Pokrzywę można pić w formie herbaty. Po sparzeniu surowe liście pokrzywy dodaje się też sałatek.

Rumianek – ma właściwości rozkurczowe, pomaga na problemy z trawieniem, działa też uspokajająco. Do przygotowania herbatki z rumianku wykorzystuje się koszyczki rośliny (jego kwiaty).