Andrzej Piaseczny raczej stara się chronić prywatność. W szczególności chodzi o najbliższych, dlatego nie udostępnia na social mediac osobistych kadrów czy nie wypowiada się na takie tematy w wywiadach. Tym razem zrobił wyjątek i od razu zaserwował fanom niezłą porcję ciekawostek. Chodzi o jego partnera!

Reklama

Andrzej Piaseczny wygadał się, co robi z partnerem o poranku

Życie prywatne Andrzeja Piasecznego, szczególnie odkąd dokonał coming outu, nie przestaje budzić zainteresowania. On jednak stara się wyraźnie oddzielać pracę od sfery osobistej i nie wypowiada się o niej na forum publicznym. Choć wokalista jest aktywny w mediach społecznościowych, na próżno wypatrywać tam prywatnych kadrów.

Andrzej Piaseczny

Przy okazji coming outu wyszło, że jego serce od dawna jest zajęte! Mimo licznych próśb Andrzej Piaseczny jak dotąd nie przedstawił światu ukochanego i nie zapowiada się, by miało się to zmienić. Podczas rozmowy z Pomponikiem pochylił się nieco nad tym tematem i opowiedział, jaki on i jego partner, mają rytuał o poranku. Okazuje się, że długo nie wychodzą z łóżka!

Zbieramy się na śniadanie nie wcześniej niż o 10:30, chyba że muszę gdzieś wyjechać bardzo rano, wtedy uzgadniamy, czy jest sens podnosić się tak wcześnie. Zaczynamy od przytulania się, nie od śniadania. Serdecznie polecam

Z kolei w niedawnej rozmowie z Wirtualną Polską "Piasek" wyjawił, dlaczego nie chce przedstawić światu partnera.

Ja nie widzę siebie w takiej roli, jakby to powiedzieć, ściankowej czy plotkarskiej. Ja swojego życia prywatnego niespecjalnie chcę pokazywać publicznie. Oczywiście, mówimy o tym, ale czuję, że jednak chcę mieć swoją prywatność. Te kamery nie muszą być w moim przypadku włączone non stop i ja nie chcę, żeby one takie były

Wygląda na to, że raczej nie ma zbyt dużej szansy, by Andrzej Piaseczny zmienił zdanie w tym temacie.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Niezwykłe wieści o Andrzeju Piasecznym. Ale zaskoczenie, po latach zdecydował się to zrobić

Andrzej Piaseczny